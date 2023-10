Das Blumenstübchen ist in die Wolfsburger Innenstadt gezogen

In Westhagen kannten sie jeden ihrer Stammkunden mit Vornamen und haben ihn mit „Du“ angesprochen. „Wir waren in Westhagen wie eine große Familie, haben zusammen gelacht und uns mit den Kunden immer nett unterhalten“, erzählt Natalia Fichter. Weil aber das Einkaufszentrum des Stadtteils saniert wird, musste das Blumenstübchen aus der Halleschen Straße 38 ausziehen. Seit fünf Wochen hat der kleine Blumenladen auf der Piazza Italia ein neues Zuhause gefunden: Anfang September gingen zum ersten Mal in der Goethestraße 55 die Türen auf.

„Wir hoffen, dass wir uns hier genauso wohlfühlen und genauso schöne Bekannt- und Freundschaften zu unseren Kunden entstehen werden“, sagt die Ladeninhaberin. 1989 hat Christine Szatkowski das Blumenstübchen in Westhagen gegründet. Zuvor hatte die heute 62-Jährige in dem Blumen-Pavillon in der Saarstraße, in dem heute ein Geschäft für indische Lebensmittel ansässig ist, Floristin gelernt. Dreimal ist sie mit ihrem Geschäft innerhalb den Einkaufszentrums umgezogen. Jetzt hieß es von Seiten des Vermieters, dass der Lebensmittelmarkt Rewe an der Ladenfläche interessiert sei.

Natalia Fichter fing als Praktikantin im Blumenstübchen an

1993 hat die aus Usbekistan stammende Natalia Fichter, die in ihrer Heimat als Kindererzieherin tätig war, als Praktikantin im Blumenstübchen angefangen. „Ich hatte von Anfang an so viel Spaß an der Arbeit, an den schönen Blumen und an dem netten Umgang mit den Kunden“, blickt die Geschäftsfrau, die 2004 den Laden dann übernommen hat, zurück. Was sie neben den familiären Banden zu ihren Kunden vermisst, ist der viele Platz für Deko-Artikel, die beispielweise nur zu bestimmten Anlässen – wie Halloween, Totensonntag oder Valentinstag – hervor geholt werden. Natalia Fichter: „In Westhagen hatten wir fast 80 Quadratmeter und einen Keller.“

Auf der Piazza sind es gerade einmal 68 Quadratmeter. Dafür mussten die beiden Frauen kaum etwas renovieren: Die Bodenfliesen sind drin geblieben, die Wände waren frisch Weiß gestrichen. „Wir haben unsere Einrichtung aus Westhagen mitgebracht, ein neues Kühlhaus und einen schönen Kassentresen mit einer Eichenplatte Natalia Fichter gekauft – und das war’s“, berichtet Natalia Fichter.

Das Blumenstübchen ist in den Sozialen Medien

Weil es ohne Soziale Medien nicht mehr geht, ist das „Stübchen“ jetzt auch auf Facebook und auf Instagram, einer Plattform auf der Videos und Fotos geteilt werden, unterwegs (https://www.instagram.com/explore/locations/1013052325/blumenstubchen/ ). Unterstützung erhält die Blumen-Fachfrau dabei von ihrer Tochter Anetta Valdeig: Die 40-Jährige macht Fotos und Posts. „Wir wollen jetzt richtig loslegen“, versichert Natalia Fichter. Für die Laufkundschaft gibt es frische Sträuße in herrlichen Herbsttönen, die Auswahl an Orchideen kann sich sehen lassen – dazu hat die Expertin entsprechende Tipps zur Pflege auf Lager: „Orchideen mögen keine nassen Füße. Lieber einmal zu wenig, als einmal zu viel gießen.“ Ebenfalls im Angebot: Pflanzen für den Balkon – wie Heidekraut, auch Erika genannt, Celosia, Efeu und Gräser. Und was nicht im Sortiment ist, wird besorgt. Außerdem gibt es Grabgestecke und Arrangements für Hochzeiten, Konfirmationen und Familienfeiern aller Art. Zudem ist das Blumenstübchen ein Hermes Paketshop.

