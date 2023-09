Besuch in Südfrankreich Wolfsburger Delegation zu Gast in Partnerstadt Marignane

Seit 60 Jahren sind Wolfsburg und Marignane (Frankreich) freundschaftlich verbunden. Darüber informiert Wolfsburgs Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung und erinnert daran, dass spätestens mit dem Elysée-Vertrag, der sich im Jahr 2023 ebenfalls zum 60. Mal jährt, zahlreiche deutsch-französische Städtepartnerschaften gegründet wurden.

Am 1. September 1963 wurde im Schloss Covet – in welchem sich das Rathaus Marignanes befindet – der Partnerschaftsvertrag zwischen beiden Städten unterzeichnet. Damit ist die Verbindung nach Frankreich Wolfsburgs älteste Städtepartnerschaft. Seither präge beide Städte ein enger, regelmäßiger Austausch, schreibt die Verwaltung. Auch im Jubiläumsjahr 2023 fanden anlässlich der 60-jährigen Freundschaft unterschiedliche Begegnungen statt. Zum 85. Stadtgeburtstag lud Oberbürgermeister Dennis Weilmann eine Delegation nach Wolfsburg ein, um gemeinsam zu feiern. Jetzt revanchierte sich die französische Partnerstadt.

Besuch in den Airbus-Werken

„Unsere Partnerschaft mit Marignane ist gelebte deutsch-französische Freundschaft. Der persönliche Austausch ist dabei sehr wichtig“, sagt Oberbürgermeister Dennis Weilmann. „Damals wie heute sind Städtepartnerschaften ein wichtiger Dialogkanal für Verwaltung, Politik sowie Bürgerinnen und Bürgern verschiedener Länder.“

Oberbürgermeister Weilmann und die offizielle Delegation der Stadt Wolfsburg wurden am 14. September im Rathaus der Stadt Marignane offiziell empfangen. Die Delegation um Oberbürgermeister Weilmann sah sich neben Sehenswürdigkeiten in Marignane und Marseille auch die Airbus-Werke an und nahm zudem an den Provenzialischen Festen mit der Show „Le Condor“ teil.

Paradies für Windsurfer

Die Stadt Marignane mit seinen 34.000 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt etwa 25 Kilometer von Marseille entfernt im Süden Frankreichs. Die Stadt sei bekannt durch die Hubschrauberindustrie, heißt es in der Pressemitteilung, die Firma Eurocopter sei der größte industrielle Arbeitgeber der Region. Der Flughafen Marseille-Provence ist nicht weit entfernt. So werde Marignane auch „Stadt der Luftfahrt“ genannt. Direkt am Etang de Berre, dem größten Salzwasserbinnensee Europas (15.500 Hektar) gelegen, würden den Freunden des Wassersports viele Möglichkeiten geboten. Besonders Windsurfer fänden hier gute Verhältnisse. Sehenswürdigkeiten seien zudem die Kirche St. Nicholas – diese stamme aus der Krönungszeit Karls des Großen – und das Schloss Covet mit seiner beeindruckenden Fassade.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de