Wolfsburgs Menschen des Jahres – wer sind Ihre Kandidaten?

Die Wolfsburger Nachrichten suchen zum 20. Mal Wolfsburgs Menschen des Jahres. Es geht uns bei diesem Preis wie immer um die „Helden des Alltags“ – um Menschen, die in irgendeiner Form für andere da sind. Schlagen Sie uns jetzt Ihren Lieblingsmenschen vor, der diese Auszeichnung verdient hat.

Das kann jemand sein, der Zivilcourage gezeigt und durch schnelles Handeln Leben gerettet hat. Oder jemand, der schon seit Jahren ehrenamtlich in Vereinen, Stiftungen oder anderen Institutionen für unser Gemeinwohl im Einsatz ist – egal, ob er als Trainer Generationen von Sportlern geprägt hat oder sie in ihrer Freizeit aufopferungsvoll für andere Menschen sorgt oder deren Freizeit bereichert. Machen Sie mit, liebe Leserinnen und Leser, schlagen Sie uns Ihren „Menschen des Jahres“ vor, der sich besonders um Wolfsburg und seine Mitmenschen verdient gemacht hat – Ihren besonderen Menschen, ohne den das Leben in unserer Stadt ein ganzes Stückchen ärmer wäre.

Teilen Sie der Redaktion der Wolfsburger Nachrichten bis Sonntag, 1. Oktober, bitte Namen und Wohnort Ihres Kandidaten oder Ihrer Kandidatin mit. Schreiben Sie uns eine kurze Erklärung, womit und warum sich der- oder diejenige so verdient gemacht hat. Unsere E-Mail-Adresse lautet: redaktion.wolfsburg@funkemedien.de.

Gala-Veranstaltung im Hotel Global Inn in Wolfsburg

Der Wolfsburger oder die Wolfsburgerin des Jahres wird am Donnerstag, 30. November, bei einer Abendveranstaltung im Hotel Global Inn gekürt. Den Ehrenamtspreis unserer Zeitung gewannen in 2022 Gudrun Fehlow-Mielke und Martin Mielke. Das Ehepaar hilft seit vielen Jahren an allen Ecken und Enden – in Wolfsburg ebenso wie im fernen Uganda. In Ostafrika organisieren die beiden mit Freunden den Bau einer Schule. In der VW-Stadt kümmert sich das Ehepaar unter anderem um Flüchtlinge, pflegt eine Geschenke-Box vor der Haustür, unterstützt den Bücherschrank in Vorsfelde und hat als neuestes Projekt einen Naschgarten an der St.-Petrus-Kirche in Vorsfelde angelegt.

Die Redaktion trifft aus allen Vorschlägen eine Vorauswahl. Fünf Kandidaten und Kandidatinnen – auch Gruppen sind möglich – kommen ins Finale. Die Redaktion stellt sie alle online auf unserem Nachrichtenportal und in unserer Printausgabe vor. Die Leserinnen und Leser haben anschließend das Wort. Sie bestimmen in einer Online-Abstimmung ab dem 4. November, wer der Mensch des Jahres in Wolfsburg ist. Wolfsburgs Menschen des Jahres werden am Donnerstag, 30. November, bei einer feierlichen Gala-Veranstaltung im Hotel Global Inn geehrt. Unterstützt wird die Veranstaltung auch in diesem Jahr von Volkswagen Immobilien.

