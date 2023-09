Wolfsburger Reisebüros verraten Urlaubstrends für Herbstferien

Türkei, Asien, Mallorca oder Ägypten – die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger reisen in den Herbstferien nochmal in die Ferne.

Wer in den Herbstferien noch einmal verreisen möchte, sollte seinen Urlaub am besten schon gebucht haben. Das wissen Wolfsburger Reiseexpertinnen. Denn: „Die Reisefreude ist da, man möchte weg“, sagt Sabrina Weiß, Teamleiterin im Reisebüro Derpart in Wolfsburg. Wir haben bei den Wolfsburger Reise-Profis nachgefragt: Was geht noch für die Herbstferien, die in Niedersachsen vom 18. bis 29. Oktober sind? Kann man „last-minute“ noch sparen? Und welche Reiseziele sind bei Familien aus Wolfsburg für den Urlaub besonders beliebt?

Urlaub in den Herbstferien: Wohin es die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger in erster Linie lockt

Vorweg: Die vermeintliche Lieblingsinsel der Deutschen, Mallorca – „der Renner“, wie es Weiß bezeichnet – lockt auch in den Herbstferien noch viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger an. Ganz nach dem Motto: „Endlich wieder Malle! Endlich wieder da!“, wie es Mia Julia in ihrem Ballermann-Hit über die Urlaubs-Insel singt.

Aber auch in die Türkei fliegen viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger in den Herbstferien. Vor allem für Familien bieten sich Tunesien oder die Türkei als Urlaubsziel an. „All-inclusive, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, gastfreundlich, kinderfreundlich. Daher ist Türkei mein persönlicher Tipp“, verrät die Reiseverkäuferin Katharina Molitz vom L‘tur Reisebüro.

Von Wolfsburg in die weite Welt: Urlaub in den Herbstferien kann kurzfristig teuer werden

Bei ihr werden auch Urlaube in Ägypten, Griechenland, auf den Balearen oder Kanaren gebucht. „Die Klassiker eben“, sagt die Reise-Expertin und verrät, dass man diese Ziele aber am besten schon vor drei Wochen für die kommenden Ferien gebucht haben sollte. „Je früher man den Urlaub bucht, desto besser“, sagt sie. Last-minute adé also? Könne man fast so sagen. Durch Corona sei alles teurer geworden. Wenn man langfristig buche, könne man noch vom Frühbucherrabatt profitieren.

Das weiß auch Sabrina Weiß: „Je kurzfristiger man bucht, desto teurer werden die Reisen.“ Darüber hinaus sei bereits jetzt schon viel ausgebucht. „Im Moment buchen die meisten Leute schon für nächstes Jahr.“

Wolfsburger verreisen über die Feiertage: Weihnachten und Silvester in Dubai, New York oder an der See

Apropos nächstes Jahr: Auch zwischen den Jahren und über die Feiertage Weihnachten, Silvester und Neujahr verreisen immer mehr Menschen, um nicht zuhause unterm Weihnachtsbaum zu sitzen und bei eventuell nicht-weißen Weihnachten das festliche Mahl mit der Familie zu genießen.

Stattdessen werden die Koffer gepackt und es geht nicht nur an die deutsche Ostsee- oder Nordseeküste, sondern oftmals auch Richtung Dubai, New York oder London – je nachdem, was die Urlaubskasse noch so hergibt. Die Reise-Expertin weiß: „Die Hotels bieten nette Arrangements an, trotzdem lassen sie sich solche Urlaube auch gut bezahlen. Am besten man bucht jetzt schon.“

Schaut man mal über den Tellerrand hinaus, gibt es auch einige Fernreiseziele, die bei den Reisenden aus der VW-Stadt derzeit im Trend liegen, wie beispielsweise Asien oder Nordamerika. Auch Kreuzfahrten Richtung Nordkap oder im Mittelmeer werden nachgefragt, wie Weiß erzählt.

Wolfsburger Reise-Expertin gibt Tipps für Urlaubsreisen mit wenig Geld

Und wenn der Taler schmal ist? Dafür hat Weiß auch passende Angebote im Repertoire. Studierenden lege sie zum Beispiel Städtetouren innerhalb Deutschlands mit der Bahn ans Herz. Hamburg, Berlin oder München sei immer eine Reise wert. Und wenn man günstige Flüge ergattert, lohne sich auch ein Kurztrip nach London.

