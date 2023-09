Klimademo Wolfsburg: Aktivistin über Finanzierungen und Ängste

Im Rahmen des globalen Klimastreiks wird es vor dem Rathaus in Wolfsburg eine Demo von Fridays for Future geben. Die Organisatoren sind die Grüne Jugend Wolfsburg und das Bündnis Globaler Klimastreik. (Archiv)

Wolfsburg Auch in Wolfsburg wird wieder für das Klima marschiert. In der Autostadt richtet sich der Appell auch an die Bürgerinnen und Bürger.