Lions-Club verschönert Geschäftsstelle der Wolfsburger Tafel 

Pinsel nehmen sechs Mitglieder des Lions-Clubs Hoffmann von Fallersleben am Samstag, 16. September, von 8 bis 14 Uhr, in die Hand, um mit Farbe die Geschäftsstelle der Wolfsburger Tafel in der Kleiststraße zu verschönern. Geleitet wird das kleine Team von dem Activity-Beauftragten Reinhold Scholz. Er verfüge über alle notwendigen handwerklichen Kenntnisse als Leiter einer Fach-Unternehmung, wie es in einer Mitteilung heißt. Insgesamt werden elf Leute aktiv, die übrigen fünf sind VW-Beschäftigte. Der Club habe der Tafel zudem 2000 Euro gespendet.

„Aktive Arbeit ist für uns wichtig, um Menschen und Institutionen zu unterstützen, die dringend Hilfe bedürfen“, sagte Clubpräsidentin Christiane Karweik. Sie wird die „Handwerker“ mit selbst gebackenem Kuchen und Kaffee in der Pause bewirten. Zu den Aktivitäten mit persönlichem Einsatz gehört auch der Adventskalender 2023. Diesmal hat die Grafikerin Daniela Guntner ein märchenhaftes Bild von der Freiwilligen Feuerwehr Fallersleben gerade fertig gestellt.

Neuer Kalender des Lions Clubs wird im November für 5 Euro verkauft

Es wird den neuen Kalender zieren, der im November wieder für 5 Euro je Stück angeboten wird. Die Sponsoren sind Privatleute, Lions-Mitglieder sowie Institutionen und Geschäfte, auch Handwerksbetriebe. Interessierte Sponsoren können sich noch bis Freitag, 22. September, mit Gutscheinen oder Geldspenden beteiligen. Gefördert werden in diesem Advent das neue Hospizhaus in Heiligendorf, das Zentrum für Entwicklungsstörungen und Sozialpädiatrie (Zeus) am Klinikum sowie erstmals den „Herzenswunsch-Krankenwagen der Malteser“, betont der zuständige Aktionsleiter Wolfgang Laufer, „da diese auf erstaunlich unbürokratische Weise möglich macht, was Sterbende noch erleben möchten“.

Kontakt für Sponsoren: E-Mail: wolfgang.laufer@safe-home.de oder Telefon (01 72 ) 6 77 94 42.

red

