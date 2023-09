VWI kooperiert mit dem Medizincampus am Klinikum Wolfsburg 

Im Rahmen ihrer universitären Ausbildung sind aktuell 20 Medizinstudierende der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) in Wolfsburg eingesetzt, wie aus einer gemeinsamen Mitteilung von Volkswagen Immobilien und dem Klinikum Wolfsburg hervorgeht.

Am Medizincampus im Klinikum, dem zweiten Lehrstandort der UMG, absolvierten sie ein vierwöchiges Blockpraktikum. VWI unterstütze den Auf- und Ausbau des Campus und somit die Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten in Niedersachsen. Als Eigentümerin des zentrumsnahgelegenen Hotels Global Inn stelle die Immobilientochter des Volkswagen-Konzerns den Studierenden für diesen wichtigen Ausbildungsabschnitt außerhalb ihres Universitätsstandorts eine Unterkunft zur Verfügung. 14 Studierende haben der Mitteilung zufolge dieses Angebot angenommen. Die Kosten für die Unterbringung übernehme die UMG.

Einblicke in Chirurgie und Innere Medizin

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit VW Immobilien. Die Kooperation ist für uns ein wichtiger Baustein, um den Medizincampus an unserem Klinikum als zusätzlichen Lehrstandort für die Göttinger Medizinstudierenden weiter ausbauen zu können. Insbesondere die Frage nach der Unterkunft ist für viele Studierende wichtig, bevor sie sich entscheiden, einen Teil ihrer Ausbildung bei uns in Wolfsburg zu absolvieren“, erklärt der Ärztliche Direktor des Klinikums Wolfsburg und Koordinator des Campus Professor Dr. Nils Homann.

Während ihres Blockpraktikums am Klinikum Wolfsburg erhalten die Studierenden in der Chirurgie und in der Inneren Medizin Einblicke in die fachspezifische Versorgung von Patientinnen und Patienten, heißt es weiter.

Perspektivisch sollen ab dem Sommersemester 2024 rund 30 Medizinstudierende aus der UMG über mehrere Monate am Medizincampus im Klinikum Wolfsburg ausgebildet werden. VWI will den Medizincampus auch weiterhin begleiten und im Rahmen der jetzt begründeten Kooperation für einige Ausbildungsabschnitte Unterkünfte für die Studierenden des Medizincampus Wolfsburg bereitstellen.

Ziel des Lehrcampus am Klinikum Wolfsburg sei es, die klinischen Ausbildungskapazitäten der Medizinischen Fakultät an der UMG auszubauen. Die Universitätsmedizin Göttingen habe ausgewählte, patientennahe Lehrveranstaltungen nach Wolfsburg verlagert und damit rund 60 Teilstudienplätze der Medizinischen Fakultät im Bereich Humanmedizin in Vollstudienplätze umgewandelt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de