Neues ausprobieren: Wolfsburger Kita-Spielplätze sind geöffnet

Kinder, die Sehnsucht nach ihrer ehemaligen Kindertagesstätte haben, und Familien auf der Suche nach neuen Abenteuern sind am Samstag, 9. September, an den städtischen Kitas in Wolfsburg an der richtigen Adresse. Diese öffnen zum Tag der Spielplätze von 10 bis 14 Uhr ihre Außenbereiche und laden zum gemeinsamen Spielen ein.

Rutschen, Schaukeln und Klettergerüste warten unter anderem in der Stadtmitte, den Steimker Gärten sowie in Fallersleben und Vorsfelde darauf, entdeckt zu werden. „Alle Kinder und Familien sind herzlich willkommen, um gemeinsam Spaß und Freude zu erleben“, schreibt die Stadt Wolfsburg. Für das leibliche Wohl werde mit Getränken gesorgt. Eine Übersicht über die städtischen Kitas gibt es online auf den Internetseiten der Stadt: wolfsburg.de/kitas.

Außerdem öffnet am heutigen Samstag um 14 Uhr die erste Sportbox in Wolfsburg. Im Jahn-Stadion am Klieverhagen präsentieren der TV Jahn und die Stadtverwaltung die Truhe und ihre Anwendungsmöglichkeiten.

Die Sportbox ist ein kostenfreies Outdoor-Fitnessangebot, das für alle zugänglich ist. Darin befinden sich Medizinbälle, Kugelhanteln, Springseile und andere Ausrüstungsgegenstände zum selbstständigen Training. Nutzer brauchen die App „SportBox – app and move“. Nach der Registrierung kann die Sportbox vor Ort via Bluetooth-Verbindung geöffnet werden. Die Sportbox ist ein Angebot des Deutschen Olympischen Sportbundes, im Rahmen des Programms „Restart – Sport bewegt Deutschland“.

