Polizei bittet um Hilfe: 16-Jährige vermisst

Eine 16-Jährige aus Detmold wird seit Dienstag, 29. August, vermisst. Das berichtet die Polizeiinspektion Wolfsburg und die Polizei Lippe in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Nun bitten die Beamten die Öffentlichkeit um Mithilfe. Demnach wurde die Teenagerin zuletzt am Sonntag in Vorsfelde gesehen, zusätzlich könnte sie laut Polizei auch in Wolfenbüttel oder Salzgitter aufzufinden sein. Eine akute Gefahr bestehe nicht.

Die 16-Jährige wurde zuletzt in Vorsfelde gesehen. Sie könnte sich auch in Wolfenbüttel oder Salzgitter aufhalten. Foto: Polizei Detmold

Laut den Ermittlern ist sie am 29. August aus ihrer Wohngruppe in Lippe verschwunden. Die Polizei beschreibt sie als etwa 1,70 Meter, schlank, mit roten Haaren. Bekleidet war sie am Tag ihres Verschwindens mit einer hellen Nike-Jogginghose, weißen Schuhen, einem bauchfreien Oberteil und einem schwarzen Pullover. Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens nehmen die Polizei Lippe unter (05261) 9330 oder die Polizei Wolfsburg (05361) 46460 entgegen.

