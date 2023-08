Wolfsburger Scharoun Theater bietet wieder Weihnachtsmärchen

In der Jubiläumsspielzeit 2023/2024 bedarf es eines ganz besonderen Weihnachtsmärchens, und genau DER Märchenfilm schlechthin dient als Vorlage für die Inszenierung, die zur diesjährigen Weihnachtszeit auf dem Spielplan des Scharoun-Theaters steht: „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ nach dem gleichnamigen tschechisch-deutschen Märchenfilm aus dem Jahr 1973 von Václav Vorlícek und František Pavlícek erwartet das Publikum von 4 bis 99 Jahren, auch mit der Original-Filmmusik von Karel Svoboda in einer Einspielung der Originalaufnahme von der Meininger Hofkapelle.

Seit seinem Erscheinen begeisterte der tschechische Film, der in Kooperation mit der DEFA entstand, jedes Jahr weltweit Millionen von Kinder- und auch Erwachsenenherzen. Nicht zuletzt durch die berauschende und einzigartige Musik von Karel Svoboda erlangte das Märchen Welterfolg.

Kinder können wieder Plakate zum Weihnachtsmärchen malen

Auch in diesem Jahr gibt es einen Plakat-Malwettbewerb. Jedes Kind, egal ob im Klassenverband, mit der Kindergartengruppe oder auf Einzelinitiative, kann ein Bild mit einem passenden Motiv einreichen. Da alle Kinder im Anschluss eine Teilnehmer-Urkunde bekommen sollen, sei es hilfreich, auf der Rückseite des Bildes den Namen des Kindes, das Alter, die Adresse der Schule sowie eine Telefonnummer zu vermerken, wie die Stadt mitteilt.

Praktisch sei auch ein Schulstempel. Alle Daten werden vertraulich erfasst. Nach Ende der Märchenvorstellungen können die ausgestellten Plakate wieder im Theater abgeholt werden.

Jury wählt das spannendste und plakativste Bild aus

Eine Fachjury aus Künstler:innen, Kunsterzieher:innen und Pressevertreter:innen wird aus den Einsendungen die Gewinner:innen auswählen. Das spannendste und plakativste Bild wird als Plakat gedruckt und soll in ausgewählten Geschäften, an den Litfasssäulen, auf den CityScreens und als CityLightPoster in der gesamten Region für das Märchen werben. Alle anderen Bilder, ebenso wie die prämierten Werke, werden im Theater ausgehängt und schmücken in der Märchenzeit das Foyer.

Die Gewinner:innen erwarten wieder Freikarten für eine der Vorstellungen sowie die Teilnahme zusammen mit der Schulklasse oder der Kindergartengruppe an der öffentlichen Probe (Termin wird noch bekanntgegeben).

Plakate können per Post oder persönlich eingereicht werden

Der Einsende- bzw. Abgabeschluss ist Mittwoch, 29. September, per Post an: Theater der Stadt Wolfsburg GmbH, Klieverhagen 50, 38440 Wolfsburg; oder die Werke werden einfach persönlich am Bühneneingang des Theaters vorbeigebracht.

Die Inszenierung übernimmt erneut Jürgen Beck-Rebholz, Leiter des Jungen Theaters, die Premiere des Märchens ist am Freitag, 17. November, um 10 Uhr. Alle weiteren Termine bis zum 22. Dezember sind in den Sonderveröffentlichungen oder auf der Theater-Website unter www.theater.wolfsburg.de zu finden:

Freitag, 17. November, 10 Uhr; Samstag, 18. November, 15 Uhr; Sonntag, 19. November, 15 Uhr; Mittwoch, 22. November, 9 und 11.30 Uhr; Donnerstag, 23. November, 9 und 11.30 Uhr; Freitag, 24. November, 9, 11.30 und 15 Uhr; Samstag, 25. November, 15 und 19.30 Uhr; Sonntag, 26. November, 11.30 Uhr; Sonntag, 3. Dezember, 11.30, 14.30 und 17.30 Uhr; Montag, 4. Dezember, 11.30 Uhr; Dienstag, 5. Dezember, 9, 11.30 und 15 Uhr; Donnerstag, 7. Dezember, 9, 11.30 und 15 Uhr; Samstag, 9. Dezember, 14.30 und 17.30 Uhr; Sonntag, 10. Dezember, 11.30 und 18 Uhr; Montag. 11. Dezember, 9 und 11.30 Uhr; Dienstag, 12. Dezember, 9, 11.30 und 15 Uhr; Mittwoch, 13. Dezember, 9, 11.30 und 15 Uhr; Donnerstag, 14. Dezember, 9 Uhr; Freitag, 15. Dezember,10 und 15 Uhr; Sonntag, 17. Dezember, 11.30, 15 und 18 Uhr; Montag, 18. Dezember, 10 Uhr; Freitag, 22. Dezember, 15 und 19.30 Uhr.

Gruppen- sowie Kita- und Schulbestellungen können unter edlyn.ninnemann@theater.wolfsburg.de, karten@theater.wolfsburg.de oder www.theater.wolfsburg.de erfolgen. Schulen haben bis maximal sechs Wochen vor der jeweiligen Vorstellung die Möglichkeit, die Anzahl der bestellten Karten anzupassen. Danach werden keine Karten mehr zurückgenommen.

Eintrittspreise für Groß und Klein sind 7 beziehungsweise 9 Euro, bei einer Gruppenbestellung gibt es 10 Prozent Ermäßigung. Kartenverkauf sowie Kartenbestellungen bei der Theaterkasse, Porschestraße 41 D, 38440 Wolfsburg, Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 14 Uhr, Telefon (05361) 2673-38; E-Mail karten@theater.wolfsburg.de oder www.theater.wolfsburg.de.

