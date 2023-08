Zwei Autos in Brand gesetzt - Polizei ermittelt in Wolfsburg

Wolfsburg Am Sonntagmorgen hat ein unbekannter Täter zwei PKW in Wolfsburg in Brand gesetzt. Jetzt ermittelt die Polizei.

Am Sonntagmorgen gegen 3.15 Uhr hat ein unbekannter Täter zwei Autos auf Parkplätzen an der Braunschweiger Straße und im Allerpark in Wolfsburg in Brand gesetzt. Das berichtet die Polizei Wolfsburg. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte auf dem Theaterparkplatz einen brennenden Skoda und verständigte umgehend die Feuerwehr. Bei dem Brand wurde der Pkw erheblich beschädigt. Einige Stunden später wurde der Polizei ein abgebrannter Pkw auf einem Parkplatz im Allerpark gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeibeamten war der VW Golf vollständig ausgebrannt und die Flammen größtenteils bereits erloschen.

Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus

In beiden Fällen gehen die Ermittler von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden.

Alkoholisierter Pkw-Fahrer verursacht Unfall mit 1,75 Promille

In der Nacht zu Montag fuhr ein alkoholisierter 34-Jähriger Passatfahrer gegen 0.15 Uhr in der Straße „Auf der Günne“ in Lehre gegen einen Zaun und eine Laterne. Dabei wurden er und sein Beifahrer leicht verletzt. An dem Pkw entstand hoher Sachschaden.

Um kurz nach Mitternacht ging in der Leitstelle der Polizei ein Anruf ein, dass ein Pkw auf der Straße in der Günne einen Unfall habe und der Fahrer nun versuchen würde wegzufahren. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten trafen die Beamten auf den 34-jährigen Fahrzeugführer und dessen Beifahrer sowie einige Zeugen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkohol fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Promillewert von 1,75.

Der Fahrzeugführer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Passatfahrer die Straße „Auf der Günne“ und kam infolge seines Alkoholkonsums und nicht angepasster Geschwindigkeit im Bereich des dortigen Spielplatzes von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne und einem dahinter befindlichen Zaun.

Der Pkw-Fahrer sowie sein ebenfalls 34 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung erfolgte auf Wunsch der Verletzten nicht. Bei dem Passat-Fahrer wurde ein Blutentnahme angeordnet, welche im Klinikum Wolfsburg entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der 34-Jährige kurz vor dem Unfall am Spielplatz eine weiteres geparktes Fahrzeug in der gleichen Straße beschädigt hatte. Gegen den Passatfahrer wurden Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr und unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

