Wolfsburger wird bei Messerangriff lebensgefährlich verletzt

Wolfsburg Am Sonntagmorgen wurde auf der Kneipenmeile Kaufhof in Wolfsburg ein 28-Jähriger bei einer Messerattacke lebensgefährlich verletzt.

Im Rahmen einer Auseinandersetzung am Sonntagmorgen wurde auf der Kneipenmeile Kaufhof in Wolfsburg ein 28-jähriger Wolfsburger von einem unbekannten Täter lebensgefährlich und vier weitere Personen leicht verletzt. Das berichtet die Polizei Wolfsburg. Der genaue Tatablauf sei derzeit unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr betrat der 28-Jährige in Begleitung von zwei Personen eine Diskothek in der Kneipenmeile der Wolfsburger Innenstadt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es im weiteren Verlauf zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, in dessen Folge der 28-Jährige von einer bisher unbekannten Person mit einem Messer angegriffen wurde. Ob dies in oder vor der Diskothek geschah ist derzeit nicht bekannt. Der 28-Jährige erlitt bei dem Angriff lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren.

Erschwerte Bedingungen am Einsatzort

Beim Eintreffen der alarmierten Polizei befanden sich sehr viele Personen im Außenbereich der Kneipenmeile. Diese verhielten sich zum Teil sehr unkooperativ und erschwerten dadurch das Heranführen der Rettungskräfte, so dass weitere Unterstützungskräfte der umliegenden Polizeidienststellen angefordert werden mussten.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass vier weitere Personen aus dem Umfeld des 28-Jährigen Verletzungen aufwiesen. Die näheren Umstände hierzu sind ebenfalls Gegenstand der gegenwärtigen Ermittlungen.

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Da der Kaufhof gut besucht war, hoffen die Ermittler des Ersten Fachkommissariates auf eine Vielzahl an Zeugen, die Angaben zu dem Tatablauf und dem Täter geben können. Hinweise bitte unter der Telefonnummer (05361) 46460. Zusätzlich werden Zeugen gebeten, eventuell gefertigte Foto- oder Filmaufnahmen unter pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de den Ermittlern zukommen zu lassen.

