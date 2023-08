City-Galerie Wolfsburg: Aus Saturn wird Media Markt

Nur drei Tage soll der Umbau dauern, dann ist der Saturn im Untergeschoss der City-Galerie in Wolfsburg Geschichte. Am Donnerstag, 31. August, wird der Elektronikmarkt als Media Markt wiedereröffnen.

Seit 2006 war Saturn nach einem Umzug vom Nordkopf in der City-Galerie zu finden. Wolfsburger und Kunden von außerhalb deckten sich dort erst mit Handys, dann mit Smartphones, mit Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten ein. Am Samstag, 26. August, ist der letzte Verkaufstag. Von Montag bis Mittwoch, 28. bis 30. August, bleibt der Markt zwecks Umbau geschlossen.

Saturn in Wolfsburger City-Galerie wird Media-Markt

Was im Alltag nicht auffällt: Saturn gehört schon seit über 30 Jahren zur selben Holding wie die Media-Markt-Kette. Es handelt sich lediglich um unterschiedliche Marken der „Media Markt Saturn Retail Group“ mit Sitz in Ingolstadt. „Seit Januar 2023 haben wir die beiden Marken enger zusammengerückt“, erklärt eine Unternehmenssprecherin. „Unsere Umlabelungen sind individuelle Standortentscheidungen und das Ergebnis umfangreicher Markt- und Umfeldstudien, um das richtige Format an der richtigen Stelle – ganz im Sinne unserer Kunden – zu ermöglichen.“ Im Fall von Wolfsburg sei die Eröffnung des Media Marktes auch ein klares Bekenntnis zum Standort.

Ein großer Umbau ist nicht geplant. Der Saturn-Markt wurde bereits im letzten Jahr umfassend modernisiert. Geschäftsführer Torsten Maus sprach Anfang 2022 von einem Investment im siebenstelligen Bereich. Damals verlängerte das Unternehmen auch den Mietvertrag mit der City-Galerie. „Nun erfolgt noch einmal eine letzte grafische Feinjustierung“, heißt es heute aus der Holding.

Sortiment ändert sich nicht – Auch die Mitarbeiter bleiben

Am Sortiment ändert sich durch die Umfirmierung nichts. Die Kunden hätten überall Zugriff auf das gesamte Sortiment, erläutert die Unternehmenssprecherin, egal ob bei Media Markt oder Saturn. „Sie haben nun also auch im neuen Markt Zugriff auf die bewährten Services und Produkte.“ Auch die Verkaufsfläche bleibt mit 2500 Quadratmetern unverändert.

Die 48 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Saturn behalten nach Unternehmensangaben ihre Jobs – nur, dass sie künftig bei Media Markt arbeiten und nicht mehr bei Saturn. Laut Medienberichten wurden in diesem Jahr schon sechs deutsche Saturn-Filialen in Media Markt umbenannt, zehn weitere sollen angeblich bis zum Jahresende folgen. Der Stern spekulierte in einem Bericht bereits über ein mögliches Aus der Marke Saturn in Deutschland.

