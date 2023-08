Wolfsburg Extremsportler Joachim Franz startet seine letzte Roller-Mission. Er sucht während seiner Tour nach Paten für seinen Verein „Be your own hero“.

Joachim Franz in den Vereinsräumen von „Be your own hero“ in Wolfsburg, der seit 2006 besteht.

Be your own hero

Be your own hero Wolfsburger Joachim Franz fährt mit Roller quer durch Deutschland

Maskenfratzen und hölzerne Statuen reihen sich in den ringsum im Vereins-Büro „Be your own hero“ aufgestellten Wandregalen. Sie stammen von überall her aus der Welt - aus den 120 Ländern, die Joachim „Aki“ Franz bereiste. Als Extremsportler hat der Wolfsburger Durchhaltevermögen und entgegen der Vorstellung, dass sich Disziplin erst antrainiert werden muss, beschritt der heute 62-Jährige seinen Weg mit damals 30 Jahren über Nacht. Längst ist er mehr als ein sportlicher Typ.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten engagiert sich der ehemalige VW-Mitarbeiter mit originellen und vor allem sportlichen Expeditionen für andere und ist bald zum letzten Mal mit seinem Roller für den guten Zweck unterwegs. Er erzählt, was es braucht, um Gutes zu tun, wie sich die Gesellschaft seit Anbeginn seiner Expeditionen veränderte und was Kindern und Jugendlichen fehlt, damit sie die Initiative ergreifen.

Joachim Franz suchte nach sich selbst und startete bei Welt-Expeditionen durch

Innerhalb einer Sekunde änderte er sein Leben. Von 123 Kilo nahm Joachim Franz 60 in ein paar Monaten ab, lief nach einem halben Jahr einen Marathon und hinterfragte sein Leben grundlegend. „Die meisten Menschen begeben sich nicht auf die Suche nach sich selbst“, sagt er und lacht, während er eine immer wiederkehrenden Situation schildert: „Hast du schon einmal ein Konzept geschrieben?“ Oft laute die Antwort ja. „Hast du schon einmal ein Konzept geschrieben, das deinen Name hat?“ Das Schweigen verrät stets alles.

Er machte sich auf, um in den ersten Jahren seiner ehrenamtlichen Beschäftigung gegen die Krankheit Aids zu kämpfen (Aids awareness expedition). Mit dem Mountainbike fährt er 2001 von Paris nach Dakar. Kein einfaches Unterfangen - eigentlich nahezu unmöglich, sagte man ihm damals. Und es gelang ihm doch. „Diese erste Expedition hat mir die Tür zur Welt geöffnet“, sagt er heute – weitere Welt-Expeditionen folgen. Der Paradigmenwechsel während der jahrelangen Arbeit war für Joachim Franz einfach: Nicht Sport machen und Gutes tun, sondern Gutes tun und Sport machen. Eine Logik, die ihm viel zurückgibt. 2006 gründet er den Verein „Be your own hero“.

Das ist die Mission des Wolfsburger Vereins „Be your own hero“

Bis Joachim Franz die entgültige Entscheidung trifft, sich von VW zu verabschieden und mit „Be your own hero“ Strecken zurückzulegen, vergehen weitere zehn Jahre – Jahre der Lehre und eigener Studie, wie er sagt. Denn um seine Mission wahr zu machen, in Südafrika nicht nur Schulen zu bauen, sondern Veränderungen innerhalb kaum vorhandener Strukturen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, bedarf es neben Geldern auch eine nachhaltige Strategie.

Joachim Franz engagiert sich mit seinem Verein „Be your own hero“ für einen nachhaltigen Bildungsstandart in Südafrika. Dieser Kreis zeigt die verschiedenen Stufen, die es braucht, um diesen für Kinder zu garantieren. Foto: Be your own hero

Diese plant er komplett durch. Inzwischen ist der Verein mit Sitzen in Südafrika und Wolfsburg weit vorangekommen. So zeigt der eigens erfundene „Nachhaltigkeitskreis“ verschiedene Stufen, angefangen bei den Ärmsten der Armen. Neben Schulen erbaut der Verein Häuser, Siedlungen für Waisen, schafft Strukturen durch eine regelmäßige Bildung, bringt ihnen Sport nahe, um mobil und gesund zu bleiben, Kindern schließlich im Bildungszentrum auf spätere Jobs vorzubereiten. Kein selbstverständlicher Kreislauf im armen Land Südafrika. Vier Jahre noch wird es dauern, bis die Strukturen permanent sind, weiß der Vereinsgründer. Schon jetzt gebe es Anfragen aus anderen Regionen, dieses Konzept zu integrieren.

Heute begegnet der Sportler Menschen, die sich nach jahrzehntelanger Berufs- und Lebenserfahrung zur Ruhe setzen, mit Unverständnis. „Du hast so viele Jahre gelebt und gibst der Gesellschaft nichts von deinem Wissen zurück?“ Deutlich distanzierter wirkt diese Gesellschaft in seinen Augen, spätestens seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Oft werde Verantwortung weggeschoben. Und wieder seien es Kinder, die am meisten unter den Maßnahmen leiden.

„Roll for a mission“ soll Patenschaften erbringen und Ehrenamtliche motivieren

Teil des Problems sei ein fehlerhaftes Bildungssystem: „Vor der Pandemie habe ich etwa 500 bis 700 Vorträge an Schulen gehalten. Nachdem der Impuls des Vortrags einmal gesetzt wurde, wurden die Kinder trotz Motivation nicht abgeholt – weder von den Lehrern, noch von den Schulen oder den Eltern.“ Wie also kann eine Verjüngung unter motivierten Ehrenamtlichen und Arbeiter für andere stattfinden?

Sportler Joachim Franz verabschiedet sich am 25. August am Planetarium Wolfsburg von Expeditionen. Mit seiner Vereinsarbeit macht er weiter. Foto: Darius Simka / regios24

Neben Netzwerken und Öffentlichkeitsarbeit, die Aufsehen erregt, soll „Roll for a mission“ ein Ansatz sein. Am 25. August also geht es für Joachim Franz am Planetarium Wolfsburg los: 32 Stationen, 32 Veranstaltungen, 32 Reden. Nur er mit seinem Roller, fünf Freiwilligen plus Autos und Gepäck. Joachim Franz hat eine 4000 Kilometer lange Stecke vor sich. Auf dieser innerdeutschen Tour möchte er neue Paten für sein Netzwerk gewinnen, die dauerhaft Spenden ermöglichen, damit Kinder in Südafrika in eine hoffungsvolle Zukunft blicken können.

