WMG zeigt „Avatar: The Way of Water“ kostenlos am Allersee

An zwei Wochenenden im August wird der Badestrand am Allersee wieder zum Open-Air-Kino: Die WMG zeigt kostenlos vier bekannte Filme. Los geht es am Freitag, 18. August, mit „Super Mario Bros. Film“ (104 Minuten). Einen Tag später folgt der oscarprämierte Science-Fiction-Actionfilm „Black Panther: Wakanda Forever“ (162 Minuten). Am Freitag, 25. August, geht es dann weiter mit der deutschen Komödie „Manta Manta: Zwoter Teil“ (127 Minuten). Den Abschluss bildet der Film „Avatar: The Way of Water“ (193 Minuten) am Samstag, 26. August.

Nach Angaben der WMG starten die Filme jeweils um 20.45 Uhr. Gastronomische Angebote gibt es vor Ort, es ist jedoch nur Barzahlung möglich.

