Luz Hendriks (Lynn Van Royen) hat in der Serie Probleme mit ihrem Bürgerscore: Sie verliert ihren Job.

Dreharbeiten in Wolfsburg Arcadia: In Wolfsburg gedrehte Serie läuft bald im Fernsehen

Drei Tage lang hat ein 50-köpfiges Filmteam im Januar 2022 in Wolfsburgfür die Zukunftsserie „Arcadia“ gedreht. Jetzt läuft „Arcadia“ bald im Fernsehen. Die acht Folgen über eine nur für Wenige paradiesische Gesellschaft laufen am 18., 19. und 20. August auf „One“. Ab dem 18. sind sie außerdem komplett in der ARD-Mediathek verfügbar.

Eine große Rolle in der Dystopie spielt das Phaeno. Es wurde für „Arcadia“ zur Polizeistation. Ein Hauptmotiv, heißt es von Senderseite. Das futuristische Gebäude von Zaha Hadid wird in der Serie immer wieder zu sehen sein.

Und darum geht es: Im postkatastrophalen Arcadia haben alle Bewohner und Bewohnerinnen einen Bürgerscore. Die Höhe der Punkte bestimmt, wie die Bürger leben dürfen, was sie verdienen: Je höher der Score, desto besser das Leben. Wer kein gesunder, fokussierter und effizienter Teil der Gesellschaft ist, dem droht die Deportation. Ein Überleben außerhalb Arcadias ist aber kaum möglich.

Im Zentrum der Serie steht die Familie Hendriks, deren Leben ungemütlich wird, weil der Vater den Algorithmus manipuliert haben soll. Pieter wird in die Außenwelt verbannt, seine Familie verliert ihren Status. Die eine Tochter verliert ihren Rang beim Militär, die zweite darf ihre Verlobte nicht heiraten. Die anderen beiden müssen ihren Studienplatz und ihren Job aufgeben.

Bei der Kooperation der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Belgiens und der Niederlande mit dem WDR und SWR führte Tim Oliehoek Regie. Mit Emmy-Gewinner Maarten Heijmans, Ellie de Lange, Thomas Ryckewaert („Die Schlange“), Abigail Abraham, Lynn van Royen, Gene Bervoets und Monic Hendrick ist sie prominent besetzt.

Die Dreharbeiten in Wolfsburg fanden auf dem Phaeno-Vorplatz und in der Conehall statt. Schauspieler mit Aktentasche und eine Frau im Business-Look fröstelten vor einem Tor aus Kunststoff, eine Limousine fuhr vor, zahlreiche Komparsen waren im Einsatz. Größtenteils wurde bei Nacht gedreht. Aber nur für Außenaufnahmen: Die Szenen im Inneren der Polizeistation wurden im Studio aufgenommen.

Am Freitag, 18. August, laufen die ersten drei Folgen der Serie mit Wolfsburg-Touch, am 19. August die vierte bis sechste Folge. Am Sonntag, 20. August, werden die letzten zwei Teile ausgestrahlt. Los geht es jeweils um 20.15 Uhr.

