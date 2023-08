Hospiz Heiligendorf lädt ein zum Tag der offenen Tür

Heiligendorf Am 1. September sollen die ersten Hospizgäste aufgenommen werden. Vorab können sich Interessierte den Neubau ansehen.

Die Visualisierung des Hospiz-Neubaus in Heiligendorf.

Zu einem Tag der offenen Tür lädt das neue Hospiz in Heiligendorf am Samstag, 19. August, von 10 bis 16 Uhr im Landwehrkamp 1 ein. Das teilt der Verein Hospizarbeit Region Wolfsburg mit. Interessierte könnten sich das neue Gebäude mit der einladenden Holzfassade im Baugebiet Krummer Morgen in Heiligendorf genau anschauen.

Kostenrahmen von 8 Millionen Euro wurde eingehalten

Der Hospizverein plant nach eigenen Angaben seit 2017 diesen Bau des zweiten Wolfsburger Hospizes. In Infoabenden, Workshops und unzähligen Sitzungen sei ein Entwurf eines modernen Gebäudes entwickelt worden, das den Ansprüchen von Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit ebenso entspreche wie den besonderen Bedürfnissen der Gäste. Nach fast anderthalbjähriger Bauphase sei es dank des guten Zusammenspiels der regionalen Gewerke unter Bauleitung von Marco Moretti und seinem Team der Moretti Wohn- und Bauprojekte GmbH, haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden des Hospizvereins, der Stadt Wolfsburg und weiteren Akteuren sogar gelungen, den Zeitplan einzuhalten.

„Die Gäste finden in Heiligendorf ein professionelles Hospiz und auch ein Zuhause“, sagt Lucas Weiß, Geschäftsführer des Hospizvereins. Besonders stolz sei der Verein, dass alle Pflegefachkräfte gefunden worden seien und dass der Kostenrahmen von 8 Millionen Euro eingehalten worden sei. Dank fleißiger Unterstützung der Stadtlichter Wolfsburg und engagierter Teams der Volkswagen AG sei der Aufbau der Inneneinrichtung bis zur Eröffnung fertiggestellt. Am 1. September sollen die ersten Hospizgäste aufgenommen werden.

