Wolfsburg In Wolfsburg geriet in der Nacht zu Samstag aus ungeklärter Ursache ein Pkw in Brand. Das Feuer machte ihn unbrauchbar. Die Polizei ermittelt nun.

Vollständig in Flammen: In Wolfsburg-Klievershagen brannte ein Opel Corsa, die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten fast eine Stunde.

Brand Auto geht in Wolfsburg in Flammen auf: Opel komplett zerstört

In Wolfsburg wurde am Wochenende ein Opel Corsa Opfer der Flammen eines Brandes, der sich auf dem Theaterparkplatz an der Braunschweiger Straße ereignete. Wie die Polizei Wolfsburg in einer Pressemitteilung vermeldet, sei am Samstagmorgen eine aufmerksame Zeugin gegen 2.30 Uhr auf eine Rauchsäule in Höhe des Theaters aufmerksam geworden. Sie habe zudem mehrere Knallgeräusche wahrgenommen und daraufhin sofort die Polizei und die Feuerwehr alarmiert.

Pkw in Flammen: Löscharbeiten nach knapp einer Stunde beendet – Polizei sucht nach Zeugen

Als die Polizei und Feuerwehr wenige Minuten später vor Ort eintrafen, stand der Opel Corsa bereits vollständig in Brand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den brennenden Pkw in Klieversberg: Gegen 3.20 Uhr war der Löscheinsatz an der Braunschweiger Straße nach knapp einer Stunde beendet. Die Bilanz des Brandes: Durch das Feuer wurde der Pkw komplett zerstört.

Der Opel Corsa brannte in Wolfsburg-Klieversberg komplett aus. Foto: Polizei Wolfsburg / FMN

Es entstand ein Schaden, der sich nach Angaben der Polizei Wolfsburg in ihrer Pressemitteilung auf rund 21.000 Euro beläuft. Die Polizei hat den Opel Corsa beschlagnahmt und mit den Untersuchungen zur Brandursache begonnen. Aus diesem Grund suchen die Ermittler nun nach Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Zuständig ist das 1. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, Rufnummer (05361) 46460.

Unfall auf Braunschweiger Straße: Zwei Radfahrer kollidieren – einer der beiden hat 1,71 Promille Alkohol im Blut

Ebenfalls am frühen Samstagmorgen ereignete sich in Wolfsburg an der Braunschweiger Straße ein Verkehrsunfall, an dem zwei Radfahrer beteiligt waren. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei befuhr ein 22 Jahre alter Fahrradfahrer aus Beverungen gegen 1.25 Uhr mit seinem Rad den Radweg an der Braunschweiger Straße aus Richtung Innenstadt in Richtung Westhagen. Hier kollidierte er mit einem 45 Jahre alten Radfahrer aus Wolfsburg, der mit seinem Fahrrad in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Beide Fahrradfahrer stürzten und zogen sich nur leichte Verletzungen zu.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 45-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab 1,71 Promille. Daraufhin wurde dem 45-Jährigen im Klinikum eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Beide Räder wurden bei dem Zusammenprall erheblich beschädigt. Eine Ermittlung, wie hoch der Schaden durch den Unfall ist, soll in den nächsten Tagen stattfinden.

