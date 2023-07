Wolfsburg Ein Autofahrer ist aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Einbrecher richteten zudem einen hohen Schaden in einer Kita an.

In Wolfsburg hat ein 78-jähriger Autofahrer eine Ampel umgefahren. Unbekannte brachen außerdem in eine Kindertagesstätte ein (Symbolbild).

Polizei Wolfsburg 78-Jähriger fährt Ampel in Wolfsburg um: 10.000 Euro Schaden

Ein 78-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch auf der Heinrich-Heine-Straße in Wolfsburg einen Unfall gebaut. Wie die Polizei in der VW-Stadt mitteilte, kam der Fahrer gegen 16.10 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Ampel. Diese wurde bei dem Zusammenstoß komplett aus der Verankerung gerissen und auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo auch das Auto des 78-Jährigen zum Stehen kam.

Weitere Fahrzeuge waren zu dem Zeitpunkt dort nicht unterwegs, sodass es zu keiner weiteren Kollision kam, berichtet die Wolfsburger Polizei. Durch den Unfall entstand ein Schaden von mindestens 10.000 Euro. Der 78-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt, wurde aber vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Wolfsburger Krankenhaus gebracht.

Einbruch in Kindertagesstätte in Wolfsburg: Täter richten hohen Schaden an

Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 13 Uhr, in eine Kindertagesstätte in der Straße Ernst-Reuter-Weh eingebrochen. Die Polizei ermittelt derzeit, ob und was dort gestohlen wurde. Die Einbrecher verursachten bereits durch das gewaltsame Vorgehen einen Schaden, der sich laut Polizei im mittleren vierstelligen Bereich befindet.

Sie öffneten demnach mit brachialer Gewalt eine Notausgangstür und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Eine verschlossene Bürotür hielt wohl mehreren Versuchen stand, sie zu öffnen. Auch an einer weiteren Tür scheiterten die vermeintlichen Täter, beschädigten jedoch auch diese erheblich. Schließlich gelang es den Unbekannten mit Gewalt ein Fenster zu öffnen, und in die Büroräume zu gelangen.

Diese durchsuchten sie laut Polizei gründlich nach Diebesgut. Anschließend verließen sie die Kindertagesstätte in unbekannte Richtung. Die Polizei hofft auf Hinweise. Zeugen können sich beim zuständigen Kommissariat unter der Rufnummer 05361 46460 melden.

red

