Die Braunschweiger Straße in Wolfsburg wird am Freitag gesperrt. (Symbolfoto)

Abfahrt zur A-39 in Wolfsburg wird gesperrt

Im Auftrag der Autobahn GmbH wird in der Zeit vom 28. Juli bis zum 7. August die Fahrbahn am Zubringer der A 39 bis zur Anschlussstelle Mörse erneuert. Dazu sei eine Vollsperrung der Braunschweiger Straße ab der Ausfahrt Detmerode in Fahrtrichtung Braunschweig unumgänglich.

Verkehr wird über Heinenkamp umgeleitet

Der Verkehr wird über die Frankfurter Straße zur Anschlusstelle Fallersleben Süd umgeleitet. Aus Fahrrichtung Mörse wird der Verkehr durch den Heinenkamp zur Anschlusstelle Flechtorf umgeleitet.

red

