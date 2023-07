29-Jähriger schlägt wahllos auf Passanten ein 7 Verletzte

Wolfsburg Ein 29-Jähriger hat in Wolfsburg am Mittwoch wahllos Passanten angegriffen und sieben Menschen verletzt.

Insgesamt sieben Verletzte gehen auf das Konto eines 29-Jährigen, der am Mittwochnachmittag in der Fußgängerzone wahllos Passanten angriff. Das berichtete die Polizei am Donnerstag. Demnach gingen gegen 16.14 Uhr mehrere Notrufe bei der Polizei ein, dass ein Unbekannter in der Porschestraße Passanten angreifen und körperlich attackieren würde.

Die Polizei schickte gleich mehrere Streifenwagen los. Als die Polizeibeamten einen Mann antrafen, der zur Zeugenbeschreibung passte, forderten sie ihn auf, sich auszuweisen. Der 29-Jährige zeigt sich laut Angaben der Polizei aggressiv, bedrohte die Einsatzkräfte und ging letztendlich mit geballten Fäusten auf sie los. Diese brachten den Mann zu Boden, wobei er um sich schlug und trat. Dabei verletzte er drei Polizeibeamte.

29-Jähriger verletzte wahllos Passanten in Wolfsburg

Weiter meldeten sich mehrere Opfer, die der 29-Jährige zuvor angegriffen und verletzt hatte. Demnach schlug der Täter plötzlich und ohne erkennbaren Grund auf der Rothenfelder Straße einen 48 Jahre alten Mann. Anschließend flüchtete er in Richtung Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB), wo er einen 45-Jährigen ebenfalls angriff und auf ihn einschlug.

Als zwei Zeugen dem 45-Jährigen zur Hilfe eilten, flüchtete der 29-Jährige wieder zurück in Richtung Hugo-Bork-Platz, wo er eine 63 Jahre alte Passantin unvorhersehbar angriff, sodass diese zu Boden ging. Sein letztes Opfer fand er an der Überquerung der Pestalozziallee, wo er plötzlich auf einen 31 Jahre alten Passanten einschlug. Hier bereitete die Polizei dem wahllosen Treiben ein Ende und stellte den 29-Jährigen.

Die Beamten brachten den Mann zur Dienststelle, wo er nach Rücksprache mit einem Arzt in eine Fachklinik eingewiesen wurde. Alle Opfer wurden leicht verletzt. Weitere Opfer oder Zeugen könne sich beim 1. Fachkommissariat der Polizei unter der Rufnummer 05361 46460 melden.

red

