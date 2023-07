Nico Santos zeigt sich als Multitalent in der Autostadt Wolfsburg

„Wolfsburg, seid ihr gut drauf?“ Kurz nach 19 Uhr betritt Nico Santos die Lagunenbühne in der Autostadt Wolfsburg, dann gehen die Bühnenlichter an, die ersten Töne von seinem Hit „Unforgettable“ erklingen und die 8000 Konzertbesuchenden jubeln ihren Star an. Nico Santos eröffnet das fünfte Konzert des Sommerfestivals der Autostadt.

Gleich in Minute eins zückten die Fans ihre Smartphones und Kameras - und das, obwohl vor dem Konzert groß auf den Bühnen-Leinwänden angekündigt wurde, dass Video- und Fotoaufnahmen verboten sind. Abschrecken ließen sich die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sowie viele Angereiste davon offensichtlich nicht. Immerhin muss festgehalten werden - entweder für das private Fotoalbum oder für die sozialen Medien - dass sie Nico Santos in Wolfsburg live performen gesehen haben. Der deutsche Singer-Songwriter ist unter anderem aus „The Voice Kids“ und „Sing meinen Song“ bekannt.

Nico Santos und VW: Diese Verbindung hat der Star zu Wolfsburg

Und Nico Santos? Der genoss die volle Aufmerksamkeit - klar. Immerhin hat der auf Mallorca aufgewachsene Künstler mit Wolfsburg eine ganz besondere Verbindung: „Mein Opa hat früher bei VW hier in Wolfsburg gearbeitet“, sagt er, als er seiner Band eine kleine Pause gönnte. Dann setzte sich Santos ans Klavier und performte einen Song, den er für seinen verstorbenen besten Freund aus Mallorca geschrieben hat. Jetzt wurden die Refrains nicht mehr lautstark mitgesungen, sondern es wurde genossen, den selbstgeschriebenen Zeilen gefolgt und das Solo am Klavier auf sich wirken gelassen.

Dass der 30-Jährige ein wahres Multitalent ist, stellte er gleich beim nächsten Lied wieder einmal mehr unter Beweis. „Ich habe gehört, dass die Wolfsburger in den letzten Jahren Salsa geübt haben!“, sagte er und ließ die Hüften zu seinem mit Alvaro Soler gemeinsamen Lied „Candela“ kreisen. „Die spanischen Lieder haben mir am besten gefallen“, sagte die elfjährige Isabella Kuhn aus Rühen. Auch sie ließ den spanischen Rhythmus durch ihren Körper fließen. Kurzerhand zauberte der Künstler aus dem Publikumsbereich eine Salsa-Tanzfläche.

Nico Santos gab seine Tanzmoves nach einer kurzen Beatbox-Session - was kann er eigentlich nicht? - ebenfalls zum Besten. Seine Füße glitten nur so über den Bühnenboden. Ein Wunder, dass er sich nicht alle Knochen brach. „Habt ihr Bock mitzusingen?“ - und dann verwandelte sich die Autostadt von einem Tanzstudio in einen großen Chor. Gemeinsam mit den 8000 Gästen performte Nico Santos „Weekend Lover“. „Das ist gar nicht mal so schlecht“, freut sich der Musiker. „Ihr habt wirklich schöne Stimmen!“

Nico Santos in Wolfsburg: Tinder-Konzert-Edition am Getränkestand

Apropos Lover: Mit dem Lied „Real Love“ blieb Nico Wellenbrink - so lautet sein Geburtsname - gleich mal in der romantischen Stimmung und fragte, wer von den Autostadt-Besucherinnen und -Besuchern am Konzertabend die große Liebe suche. Die Antwort: Viele. Zumindest meldeten sich so einige - mehr Männer als Frauen. „Wie wäre es mit einer Tinder-Konzert-Edition?“, fragte der Musiker und lachte. „Alle Singles treffen sich im Anschluss am Getränkestand und swipen dann nach rechts oder links.“

Weder nach links, noch nach rechts gewischt, hat Nico Santos, als er bei seinem Hit „Rooftop“ ein Bad in der Menge nahm. Hier waren es eher High Fives, die er mit seinen Fans austauschte. Ein Finale, das mit weißem Konfetti-Regen gekrönt wurde. „Ich fand das Konzert richtig gut. Das Beste war, als er am Ende hier durch die Reihen gegangen ist“, resümierte Lennart Kuhn (9) aus Rühen. Auch Andrea und Sven Heuer aus Wolfsburg schätzen die Bodenständigkeit des Sängers sehr: „Das Konzert war mega! Man merkt einfach, dass er den Kontakt zum Publikum genießt. Es war toll, dass er durch die Menge gegangen ist.“

Fans überreichen Nico Santos Geschenke

Nicht nur Nico Santos und seine Bandmitglieder, die zwischendurch immer mal Solo performen durften - haben vielen Fans einen unvergesslichen Abend beschert. Auch einige Fans haben den Auftritt in Wolfsburg für Nico unvergesslich gemacht. Die 18-jährigen Freundinnen Melina Uhlig aus Wildemann und Celine Prinz aus Gummersbach haben Nico Santos ein ganz besonderes Geschenk mit in die Autostadt gebracht. „Ich habe jetzt eine Lego-Figur“, schreit Nico Santos fast schon fassungslos. Die beiden jungen Frauen, die einem Nico-Santos-Fanclub angehören, haben im Kölner Lego-Store extra ein T-Shirt designt und knapp zwei Stunden an dieser Figur gebastelt. Damit sie ihm das kleine Lego-Männchen auch persönlich überreichen konnten, warteten sie seit 11.30 Uhr ganz vorne an der Bühne. „Er singt gut, tanzt gut, sieht gut aus. Wir haben durch ihn unsere Freundschaft gefunden“, sagen die Beiden.

Und eine Fan-Begegnung wird Nico Santos sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben - zumindest geht sie unter die Haut. Denn ein Fan wollte sich von ihrem Idol ein Tattoo malen lassen. „Was soll ich malen?“, fragte er. „Ein Herz? Männer können keine Herzen malen, hat dir das noch nie ein Mann gesagt?“ Und plötzlich wurden 8000 Menschen Zeugen, wie Nico Santos in „Schönschrift“ den Titel ihres Lieblingsliedes „Unforgettable“ aufschrieb und es letztendlich doch mit einem Herz verzierte. „Oh, es tut mir so leid“, nahm sich Nico Santos dann selbst doch nicht mehr so ernst als ihm bewusst wurde, dass seine musikalischen Fähigkeiten dann doch größer sind als die Künstlerischen.

„Das Konzert war gut. Ich habe Nico Santos letztes Jahr bereits in Salzgitter performen gesehen, da hatte er sich mehr Zeit genommen und die Lieder nicht so schnell nacheinander weg gesungen. Aber hier hat er trotzdem eine gute Show abgeliefert“, resümiert abschließend der Braunschweiger Tobias Fricke.

