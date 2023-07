Heiligendorf Der Heiligendorfer Kulturverein hat sich zum Start in die Sommerferien für die Grundschüler etwas Besonderes ausgedacht.

Sommerferien Was der Heiligendorfer Kulturverein für Schüler organisiert hat

Zum Start in die Sommerferien hat der Heiligendorfer Kulturverein die Kinder der Grundschule im Ort zu einem Sommerferienspaßnachmittag mit dem Waldpädagogen Manfred Hensel eingeladen. Darüber berichtet der Verein in einer Pressemitteilung. Am ersten Ferientag ging es bereits los, heißt es. Die fröhliche Kinderschar habe es kaum erwarten können, mit dem Trecker auf einem Anhänger durch die Heiligendorfer Feldmark zu fahren.

Am Waldrand angekommen, habe die Kinder bereits der Waldpädagoge mit seiner Hündin Frieda erwartet. Durch „Manni“ lernten die Kinder viel über die Geheimnisse des Waldes, wird berichtet. Sie hätten den Wald mit allen Sinnen erlebt. Besonderer Wert sei darauf gelegt worden, dass die Kinder gemeinsam spielen und Aufgaben lösen. Sie gingen auf Spurensuche und versuchten mit viel Geduld und Teamgeist, ein Ei zu platzieren und dieses Ei gemeinsam zu transportieren, heißt es. Zum Abschluss des Ferienspaßes habe es die bereits traditionellen Hotdogs gegeben.

Bei den Aufgaben im Wald war der Teamgeist der Kinder gefordert. Foto: Kulturverein Heiligendorf

Ein großes Dankeschön richtet der Verein an Gabi Hoffmann, Sabine Schüttrumpf und Wilhelm Beese. Die Landfrauen hätten die Kinder und Begleitpersonen nicht nur mit Hotdogs verpflegt, sondern diese auch gespendet. Wilhelm Beese habe mit viel Freude die Kinder mit dem Trecker zum Wald und zurückgefahren.

red

