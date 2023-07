Wolfsburg Unbekannte haben zwischen Dienstag und Mittwoch versucht, in ein Mehrparteienhaus in der Käthe-Schmidt-Straße einzubrechen.

Polizei Wolfsburg Einbruchsversuch in Vorsfelde: Täter scheitern an Wohnungstür

Zwischen Dienstagnachmittag, 16 Uhr, und Mittwochmorgen, 10 Uhr, haben Unbekannte versucht, in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Vorsfelde einzubrechen. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand überwanden die Täter die Gartenpforte des Hauses in der Käthe-Schmidt-Straße.

Erst versuchten sie, die Rollläden der Erdgeschosswohnung zu öffnen – scheiterten allerdings. Danach öffneten sie gewaltsam ein Kellerfenster und gelangten so ins Untergeschoss, wo sie eine Kellertür aufbrachen. „Scheinbar zielgerichtet“ gingen sie zu einer Wohnungstür, konnten diese aber nicht aufbrechen. Nachdem sie abermals scheiterten, ergriffen sie die Flucht und verschwanden „wahrscheinlich im Dunkel der Nacht“.

Die Polizei in Vorsfelde hofft darauf, dass Anwohner, Autofahrer oder Passanten verdächtige Personen gesehen haben, und bittet um Hinweise an (05361) 46460.

red

