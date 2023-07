Wolfsburg: Verkehrseinschränkungen wegen des Volkstriathlons

Drei Jahre war es ruhig rund um eine der ältesten Triathlonveranstaltungen Deutschlands, den Brawo-Volkstriathlon Wolfsburg. Am Sonntag, 9. Juli, kann nun endlich die 36. Auflage am Allersee starten. Durch die unterschiedlichen Streckenführungen kommt es daher rund um den Triathlon zu diversen Einschränkungen und Sperrungen:

Sperrungen und Einschränkungen entlang der Radstrecke und im Allerpark

Wie gewohnt, kommt es in der Kernzeit der Veranstaltung zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr zu diversen Sperrungen und Einschränkungen entlang der Radstrecke und im Allerpark selbst.

Allerpark: Bereits am Samstag, 08. Juli, kommt es durch den Aufbau zu Einschränkungen durch den Aufbau der Wechselzone, des Start-/Ziel- und Nachversorgungsbereichs im Bereich zwischen BadeLand, Kolumbianisches Pavillon und Seehotelufer.

Am Sonntag, 09. Juli, greifen die Einschränkungen in dem Bereich für den kompletten Tag durch die Veranstaltung selbst und die dazugehörigen anschließenden Abbaumaßnahmen. Die BadeLandbrücke wird ab 08:00 Uhr nur mit Durchfahrtsgenehmigungen passierbar sein. Von 10:00 Uhr bis ca. 15:00 Uhr greift dann eine Vollsperrung zwischen BadeLandkreuzung, den Parkplätzen P3 und P4, der BadeLand-Brücke und dem Bereich EisArena, BadeLand, Strike bis hinunter zum Allersee. Zu dieser Zeit ist auch das Anfahren der Parkplätze P3 und P4 nicht möglich. Allerdings können diese in Richtung Westen (Innenstadt) abgefahren werden. Der Parkplatz P5 kann während der Sperrung ebenfalls nicht angefahren werden. Ein Verlassen des Parkplatzes ist lediglich in Richtung Osten möglich. Diese Einschränkungen gilt es für alle Anlieger, Besucher des Einrichtungen im Allerpark, Allerseebesuchern sowie Zuschauern und Athleten bei der eigenen Planung zu berücksichtigen.

Radstrecke: Die neue Radstrecke führt erstmals in den Nordkreis. Im Detail heißt das: Vom Allersee geht es zuerst in die Nordstadt. Über die Schulenburgallee geht es über die Werderstraße, die Franz-Marc-Straße und die Hubertusstraße auf die Jembker Straße bis nach Brackstedt. Der Ort wird über die Straße „Am Lerchenberg“ durchfahren bis zur Höhe „Brackstedter Mühle. Dort knickt die Streckenführung im Bereich des „Erdbeerfeldes“ in die gut zu befahrenden Wirtschaftswege ab. Nach Erreichen der Verbindungsstraße Brackstedt/Velstove geht es bis nach Velstove. Über die L291 führt die Strecke weiter bis auf die B188. Anschließend geht es über die Bundesstraße zurück in den Allerpark.

red

