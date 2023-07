So reagieren Wolfsburger auf den nervigen Post-Ärger

„Wichtige Briefe und Pakete kommen, wenn sie ankommen, mit Verspätung an“, schreibt eine Facebook-Nutzerin unter unseren Artikel „Post-Ärger in Wolfsburg: Briefe kommen nicht an“ vom Montag, 26. Juni. Er bestätigt, was viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger beklagen, sie sind unzufrieden mit der Postzustellung. Verärgert, genervt. Nach unserem ersten Artikel haben sich weitere Leserinnen und Leser bei uns oder auf Facebook gemeldet. Es scheint ein größeres Problem.

„Ich möchte nicht wissen, wie viele meiner Briefe im schwarzen Loch gelandet sind“, schreibt die Facebook-Nutzerin weiter. Ein anderer schreibt: „Bei uns in Fallersleben kommt die Post leider auch sehr unregelmäßig und verzögert.“ Und weiter: „Ziemlich auffällig ist auch die beschriebene Kombination mit Paketen in letzter Zeit.“ Denn eine andere Wolfsburgerin, sie möchte anonym bleiben, der Name liegt der Redaktion aber vor, erklärte Ende Juni: „Ein Zusteller, den ich mal auf der Straße angesprochen habe, sagte mir, dass es nur noch Post gibt inklusive Paketzustellung. Er hatte die Pakete im Auto und die Kisten mit den Briefen.“ Auch in Danndorf und Platendorf warten die Anwohner länger auf Post, wie die Facebook-Nutzer berichten.

Wolfsburger verfolgen Briefe mit der Sendungsankündigung

Ein anderer Nutzer schreibt: „Ich nutze die Sendungsankündigung und montags registrierte Vollportobriefe sind als Sammelzustellung erst Samstag im Kasten.“ Auch Marcel Fischer nutzt die Sendungsankündigung per App. Er meldete sich per Mail bei unserer Redaktion. „Heute wird ein Brief angekündigt, welcher aber Minimum zwei oder drei Tage - oder noch länger - später erst im Briefkasten liegt. Selbst Post innerhalb von Wolfsburg braucht zwei bis drei Tage. Meist sind es dann mehrere Sendungen auf einmal, die dann endlich ausgetragen werden“, schreibt er. Er vermute, dass erst gesammelt und dann ausgetragen wird. In anderen Städten - er lebte zuvor in Leipzig - gab es diese Probleme nicht, wie er mitteilt. Bei anderen Wolfsburgerinnen und Wolfsburger komme oft auch Post, die für Nachbarn und Co. bestimmt sei.

So reagiert die Deutsche Post auf den Ärger in Wolfsburg

Wir haben nochmal bei der Deutschen Post nachgefragt und sie mit den Geschichten der Wolfsburgerinnen und Wolfsburgern konfrontiert. Von Jens-Uwe Hogardt, Sprecher des Unternehmens, heißt es nach erneuten Gesprächen mit den Verantwortlichen daraufhin: „Es besteht die gute Tradition, dass wir Ihnen auf Anfrage transparent und offen mitteilen, wenn Qualitäts-Probleme bestehen. Das ist aktuell im Raum Wolfsburg nicht der Fall. Natürlich kann es sein, dass es im Einzelfall mal zu einem Zustellabbruch, zum Beispiel aufgrund von Erkrankung, kommt. Das sind gegebenenfalls aber Ausnahmen.“ Die Versorgung verlaufe höchst zuverlässig und „unsere Postler im Betrieb sind auch ein Stück weit irritiert über diese aktuelle Berichterstattung“, heißt es abschließend.

