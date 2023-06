Veranstaltungen Dieser Zirkus gastiert in Wolfsburg

Manege frei heißt es ab Donnerstag, 22. Juni, bis Sonntag, 25. Juni, im Allerpark. Der reisende Circus Probst gastiert in der Autostadt. Vielfältige Vorstellungen, knapp 60 Tiere, ein Familientag und mehr – darauf können sich Wolfsburger und Wolfsburgerinnen laut Ankündigung des Zirkus freuen. In der neuen Show „Surprise“ soll es nach einer zweijährigen Corona-Pause richtig rund gehen. Eine elfköpfige Artistentruppe vom Mongolischen Staatstheater und eine todesmutige Motorradgruppe aus Kolumbien seien extra für die Show nach Deutschland eingeflogen worden.

Auf dieses Programm können sich Wolfsburger beim Circus Probst freuen

Die Fahrer der Torres Truppe zeigen eine laut Ankündigung sensationelle Motorradfahrt. Die vier Kolumbianer sind „Teufelsfahrer“ und zeigen gewagte und riskante Manöver in einer nur vier Meter großen Stahlkugel, berichtet der Circus Probst. Die Artisten um Andrés Torres gehörten zu den weltweit besten in dieser Disziplin.

Was wäre ein Zirkus ohne Clowns? Rudi Brukson wird als Meister des komischen Fachs angekündigt. Egal in welche Rolle er schlüpft, es soll kein Auge trocken bleiben. Mit von der Partie ist seine Frau Irina. Sie beide waren bereits in vielen internationalen Manegen zu Gast und begeisterten ihr Publikum.

Die Torres Truppe begeistert im Circus Probst mit todesmutigen Stunts. Foto: Maja Argakijeva / Circus Probst

Der Circus Probst nimmt Besucher mit auf eine tierische Weltreise. Ungarische Steppenrinder, Wattussi-Rinder, Zebras, Kamele und Dromedare, südamerikanische Lamas und sogar ein Emu bilden zusammen mit zwei schweren süddeutschen Kaltblutpferden und einem Zebroid (Kreuzung aus Zebrastute und Zwergpony) das exotische Ensemble in der Manege. Direktor Reinhard Probst bringt diese vielen und absolut unterschiedlichen Tierarten zusammen.

Das ist aber noch nicht alles: Pferdedressuren, Luftakrobatik und Comedy auf Trampolinen kommen hinzu. Der Circus Probst möchte seinen Besuchern ein abwechslungsreiches Programm bieten.

Kontroverse Tiere im Zirkus – Circus Probst bekennt sich

Circus Probst bekennt sich zu einer Vorstellung mit Tieren. Foto: Circus Probst

Zirkustiere zu halten, ist in den vergangenen Jahren immer mehr zu einer Kontroverse geworden. Tierschützer setzen sich dafür ein, die Praxis abzuschaffen. Einige Zirkusse setzen stattdessen vollständig auf Artisten, Wassershows oder sogar Hologramme. Der Circus Probst bekennt sich ganz klar zu der umstrittenen Tradition. Etwa 60 Tiere reisen mit dem Zirkus durch ganz Deutschland.

Dabei steht laut der Gruppe das Wohl der vierbeinigen Partner an erster Stelle. Es werde versucht, die Transportzeit möglichst kurzzuhalten. In der Regel dauere der Transport weniger als fünf Stunden. „Dann können die Tiere wieder die Gehege erkunden, mit Artgenossen tollen oder einfach die Sonne genießen“, heißt es in der Event-Ankündigung. Die Zirkusfamilie sei stolz auf die „vorbildliche Tierhaltung“.

Die Leidenschaft zu den Tieren spiegele sich auch in den Eintragungen der lokalen Amtstierärzte wider. So heißt es erklärend: „In jeder Spielstadt kontrollieren Experten unangekündigt den Tierbestand und dessen Unterbringung.“

An diesen Tagen können Wolfsburger den Circus Probst im Allerpark besuchen

Das fahrende Klassenzimmer des Circus Probst. Lehrerin Mechthild Hagemann mit Schülerin Celina (9). Foto: Helge Landmann / regios 24

Der Circus Probst ist vom 22. bis zum 25. Juni im Wolfsburger Allerpark zu Gast. Am Donnerstag, 22. Juni, geht es mit dem Familientag los. Die einzige Vorstellung beginnt um 17 Uhr. Am Freitag, 23. Juni, starten die Vorstellungen um 16 Uhr und 19.30 Uhr. Am darauffolgenden Samstag und Sonntag gibt es jeweils zwei Vorstellungen, beginnend um 11 Uhr und 16 Uhr.

Tickets gibt es zum vollen Preis ab 20 Euro und ab 16 Euro ermäßigt. Davon ausgenommen ist der Familientag. Hier kosten die Tickets 15 Euro (Logen-Plätze 20 Euro). Vorverkaufskarten gibt es unter www.circus-probst.de und ab dem 22. Juni zwischen 10 und 13 Uhr an der Zirkuskasse.

