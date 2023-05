„Dynamische Entwicklung“: LSW senkt Strompreise in Wolfsburg

Endlich mal eine gute Nachricht aus dem Themengebiet Energieversorgung: Die LSW passt die Grundversorgung Strom sowie die Strom-Sonderprodukte zum 1. Juli an. Konkret heißt das: Der Preis sinkt. „Die LSW reagiert damit auf die dynamischen Entwicklungen am Energiemarkt – insbesondere auf die gefallenen Beschaffungskosten“, heißt es in der Mitteilung. Die Grundpreise blieben unverändert.

In der Grundversorgung sowie in den Sonderprodukten sollen die Arbeitspreise um brutto 2,58 Cent je Kilowattstunde für Kunden mit Vertragsabschluss vor März 2022 sinken. Bei einem Jahresverbrauch von 3500 kWh, rechnet die LSW vor, würde sich so eine Ersparnis für Grundversorgte um zirka 7 Prozent, für Kunden der Sonderprodukte um zirka 8 Prozent ergeben. Dies entspreche einer monatlichen Entlastung von rund 8 Euro.

Wolfsburger Stromkunden werden entlastet

Für Sonderprodukt-Kunden mit Vertragsabschluss ab März 2022 sollen die Arbeitspreise um brutto 6,00 Cent je Kilowattstunde sinken. Bei einem Jahresverbrauch von 3500 kWh würden sich die Stromkosten um zirka 14 Prozent reduzieren. Dies wiederum entspreche einer monatlichen Entlastung von 17,50 Euro.

„Mit der aktuellen Preisanpassung bietet die LSW ihren Kundinnen und Kunden in der Grundversorgung und in den Sonderprodukten Stromangebote, die deutlich unterhalb den gesetzlichen Preisbremsen liegen“, heißt es vonseiten der LSW.

Wolfsburger erhalten auch Energiespartipps

Alle Kunden sollen persönlich über die neuen Preise informiert werden, ferner erfolge die Veröffentlichung im Internet und in den jeweiligen Preisblättern. Bei weiteren Fragen stehe die LSW persönlich zu den Öffnungszeiten in den Kundenzentren, telefonisch unter (05361) 1893600 oder per E-Mail an service@lsw.de zur Verfügung.

Interessierte finden online weitere Informationen zu Produkten und Energiespartipps, heißt es.

