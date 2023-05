Wolfsburger wandern auf den Spuren der Libelle

Natur gemeinsam erleben: Darum ging es für rund 250 Wanderer und Radfahrer bei der Einladung von Stadtforst Wolfsburg und LSW zur inzwischen 42. Auflage der Brunnen- und Quellenwanderung. Los ging es am VW-Bad.

Dort begrüßten Bürgermeisterin Immacolata Glosemeyer, LSW-Geschäftsführerin Sybille Schönbach und Stadtförster Dirk Schäfer die Teilnehmer. Beide Gruppen starteten auf den mit der Libelle gekennzeichneten Wegen. Das Motto in diesem Jahr in Anlehnung an den Tag der Umwelt: „Natürlich – Klima schützen“.

Die Teilnehmer erfuhren viel über die Besonderheiten des Waldes direkt vor der Haustür sowie über das Wasser der Brunnen und Quellen und die Trinkwasserversorgung der Stadt, heißt es in der Mitteilung der LSW. Den Wanderern bot sich eine erste Erfrischung am Spechtbrunnen, der anlässlich der 40. Jubiläumsveranstaltung in Betrieb genommen worden ist. In diesem Jahr wurde das Objekt erweitert: Ein in das Kiesbett eingelassener Stein mit Mulde fängt nun für Hunde und Vögel das Wasser aus dem Brunnen auf.

Halt an Käfertränke

Die Radfahrer waren bis in Richtung Hattorf unterwegs und machten auf ihrer großen Runde unter anderem Halt an der Käfertränke und am Schälchensteinbrunnen. Während an den Brunnen und Quellen auf den Touren der Durst gelöscht werden konnte, erhielten die Teilnehmer zudem als kleine Überraschung zum Muttertag für den Weg noch eine süße Stärkung: einen großen Heidesandkeks mit Libellenmotiv.

Jagdhornbläser spielen

Am Ende der gut zweistündigen Touren gab es an den Drei Steinen zudem noch eine herzhafte Stärkung und die Jagdhornbläser sorgten für einen stimmigen musikalischen Abschluss.

Infos: www.lsw.de/brunnen-und-quellen/

red

