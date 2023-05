Freibad Fallersleben startet in die Saison

Das Freibad Fallersleben startet am kommenden Samstag, 13. Mai, ab 8 Uhr in die Saison 2023.

Das Freibad Fallersleben startet am kommenden Samstag, 13. Mai, ab 8 Uhr in die Saison 2023. Das teilt die Wolfsburger Stadtverwaltung mit. Den Bäderbetrieben sei es trotz zahlreicher Krankheitsausfälle gelungen, den Start wie vorgesehen zu halten. Leider könnten die Öffnungszeiten zunächst nicht wie üblich angeboten werden: Geöffnet werde jeden Tag sechs Stunden lang – montags bis freitags von 6 bis 12 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 8 bis 14 Uhr. Diese gekürzte Öffnung gelte zunächst bis Samstag, 27. Mai.

Rettungsschwimmer gesucht

„Die gute Botschaft: Bei angenehmen 24 Grad Wassertemperatur kann ab Samstag die Saison in Fallersleben starten! Die vorübergehende Eintrübung bei den Öffnungszeiten soll so schnell wie möglich beendet werden. Daher setzen die Bäderbetriebe alles daran, um bald wieder ausreichend Personal bereitstellen zu können. Die Fallersleber Schwimmfreunde bitten wir um Verständnis und rufen weiterhin alle Rettungsschwimmenden ab 18 Jahren dazu auf, sich gerne bei uns zu melden!“, appelliert Sportdezernentin Monika Müller.

Da sich der Besuch im noch recht kühlen Mai in der Regel auf die Vormittagsstunden konzentriere, werde dieses Zeitfenster ermöglicht. Für Saisonkarteninhaber und -innen, die auch am Nachmittag nicht auf das Freibadvergnügen verzichten möchten, bestehe die Möglichkeit, in das VW-Bad auszuweichen. Durch die Saisonkarte sei mehrfacher Besuch pro Tag in verschiedenen Bädern möglich.

Für den Sommer suchen die Bäderbetriebe der Stadt Wolfsburg Unterstützung in den Freibädern – insbesondere im Bereich der Rettungsschwimmer und -schwimmerinnen. Voraussetzungen, Tätigkeitsumfang und Bewerbungsmöglichkeiten sind auf wolfsburg.de/stellenangebote zu finden.

