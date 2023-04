Photovoltaik-Fördergeld in Wolfsburg nach wenigen Stunden weg

Solar-Anlage auf der Kita in der Kolpingstraße in der Wolfsburger City: , wurde eine Solar-Anlage installiert. Die Stadt hat nun für private Photovoltaik-Anlagen ein Förderprogramm aufgelegt – das Geld ist aber schon alle. (Archivfoto)

Das Programm zur Förderung von Photovoltaikanlagen der Stadt Wolfsburg ist auf enormes Interesse gestoßen. Wie die Stadt mitteilte, war Innerhalb weniger Stunden das gesamte Fördervolumen in Höhe von 150.000 Euro vergriffen. Mehrere hundert Anträge sind bei der Stadt Wolfsburg eingegangen.

„Wir sind begeistert vom enormen Interesse der Bürgerinnen und Bürger an der Förderung, und ich freue mich sehr darüber, dass wir, trotz der angespannten Haushaltssituation, ein attraktives Angebot vorstellen konnten, das gut angekommen ist“, betont Stadtrat Andreas Bauer. „Das zeigt deutlich, wie wichtig den Menschen in unserer Stadt das Thema Nachhaltigkeit und Zukunftstechnologien ist und bestärkt uns darin, weitere Förderprogramme zu planen, um den Umstieg auf erneuerbare Energien noch mehr zu unterstützen. An dieser Stelle möchte ich mich außerdem bei den Kolleginnen und Kollegen bedanken, die an der Umsetzung dieses Programms beteiligt waren.“

Stadt prüft, ob allen Antragstellern die Förderung ausgezahlt werden kann

Aufgrund der überwältigenden Nachfrage wird die Stadtverwaltung nun prüfen müssen, ob allen Bürger*innen, die einen Antrag eingereicht haben, die Förderung ausgezahlt werden kann, da die Nachfrage die zur Verfügung stehenden Mittel übertroffen hat. Hierfür bittet die Stadt Wolfsburg um Verständnis.

Die Stadt hatte das Förderprogramm aufgelegt, um Bürger*innen den Umstieg auf saubere Energiequellen zu erleichtern und die CO2-Emissionen zu reduzieren. Im Rahmen der Förderung konnten Einwohner*innen eine finanzielle Unterstützung beim Kauf und der Installation von Photovoltaikanlagen von bis zu 1500 Euro beantragen. Die Stadt plant, weitere Maßnahmen zur Förderung erneuerbarer Energien zu ergreifen.

red

