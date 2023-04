Tiere Experte in Wolfsburg: So wird ein Pferd zum Freizeitpartner

Bernd Hackl trainiert Pferde. Er ist zu Gast in Wolfsburg.

Wolfsburg. Pferdeprofi Bernd Hackl ist am 16. April zu Gast beim Reit- und Fahrverein Wolfsburg. Das steht auf dem Programm, so kommen Sie an Tickets.