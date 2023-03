Wolfsburger Spezialisten für den Schlaganfall

Gute Nachrichten für die Neurologie im Klinikum Wolfsburg: Ihre Schlaganfallstation, die sogenannte Stroke Unit, ist erfolgreich nach den Kriterien der Deutschen Schlaganfallgesellschaft sowie der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe rezertifiziert worden, wie das Klinikum Wolfsburg mitteilt. „Damit ist und bleibt das Klinikum bei der Versorgung von Menschen mit einem Schlaganfall eine sehr wichtige Anlaufstelle für Rettungsdienste und deckt die Versorgung in Wolfsburg und dem angrenzenden Umland ab“, heißt es in der Mitteilung. Die Stroke Unit erhielt das Zertifikat dem Klinikum zufolge zum zweiten Mal in Folge. Es sei für drei Jahre gültig.

„Höchste Behandlungskriterien“

„Die Zertifizierung ist eine Auszeichnung für die hervorragende Arbeit, die das gesamte Team der Neurologie leistet und zeigt, dass wir unsere Patientinnen und Patienten nach Schlaganfall zuverlässig nach höchsten Behandlungskriterien versorgen“, freut sich Klinikumsdezernentin Monika Müller.

Um die Zertifizierung zu erlangen, musste die Neurologie mit ihrer Stroke Unit eine Vielzahl von Kriterien erfüllen, heißt es in der Mitteilung. Dazu gehöre, dass die Mitarbeitenden besondere Qualifikationen für die Behandlung von Schlaganfallpatienten nachweisen. Auch klar definierte Anforderungen an die räumliche und technische Ausstattung müssten erfüllt sowie alle Behandlungsabläufe genau festgelegt sein. Im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens werde zudem die Qualität der bisher durchgeführten Behandlungen geprüft.

„Genesungschancen in der Regel deutlich besser“

„Das Zertifikat weist die Qualität der Behandlung bei uns nach. Es unterstreicht, dass unsere Patientinnen und Patienten auch bei diesem Notfall auf uns vertrauen können und wir sie bestmöglich versorgen“, sagt der Chefarzt der Neurologie Dr. Hakan Cangür. „Wenn Schlaganfallpatientinnen und -patienten in einer zertifizierten Schlaganfalleinheit versorgt werden, sind ihre Prognose und Genesungschancen in der Regel deutlich besser – insbesondere wenn die qualifizierte Behandlung schnellstmöglich beginnen kann.“ Die Stroke Unit im Klinikum Wolfsburg verfügt dem Klinikum zufolge über insgesamt acht Betten.

Klinikumsdirektor André Koch stellt heraus: „Mit Blick auf unseren Versorgungsauftrag ist unsere Schlaganfall-Einheit unverzichtbar und die Zertifizierung eine wichtige Bestätigung für die Bedeutung des Klinikums in der Gesundheitsversorgung der Region Wolfsburg und darüber hinaus!“

In Deutschland erleiden nach Angaben der Deutschen Schlaganfall Gesellschaft jährlich circa 270.000 Menschen einen Schlaganfall. Er sei damit die dritthäufigste Todesursache und der häufigste Grund für Behinderungen im Erwachsenenalter oder die Unterbringung in stationären Pflegeheimen. Überlebende litten oft unter Folgeerscheinungen wie Lähmungen, Sprach- und Gedächtnisstörungen.

red

