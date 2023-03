Kunst und Kultur Wolfsburgerin stellt aus: Sand-Art in der Salzkirche

Ruthild Tillmann zeigt in der im gotischen Stil erbauten Kirche eine Auswahl ihrer Werke unter dem Titel „Spuren von Licht. Bilder aus Sand aus aller Welt“ bis zum 31. März.

