Ortsfeuerwehr Hehlingen gewinnt Orientierungsmarsch

Am Sonntag fand der diesjährige Orientierungsmarsch des Feuerwehrverbandes Wolfsburg statt. 19 Gruppen fanden sich ab 8.30 Uhr nach und nach in Neuhaus am Feuerwehrhaus ein und starteten im Abstand von fünf Minuten entgegengesetzt auf eine rund acht Kilometer lange Strecke rund um Neuhaus, wie der Feuerwehrverband Wolfsburg mitteilt.

Viel Geschick war auch beim Hockey gefragt

Auf der Route und am Ziel warteten demnach sieben Spiele auf die rund 180 Teilnehmer. Hier war neben feuerwehrtechnischem Wissen auch eine Menge Geschicklichkeit gefragt. So mussten zum Beispiel Saugleitungen mit einem Kupplungsschlüssel (ohne Schnellkupplung) verbunden werden, Kisten gestapelt werden oder ein Flummi mit viel Glück ins Punkteziel gebracht werden. Viel Geschick war auch beim Hockey gefragt, denn zuerst musste ein Basketball im Netz landen, dann ein Parcours durchlaufen werden, bevor der „Staffelstab“, der Eishockeyschläger, an den nächsten Teilnehmer weitergegeben wurde. Außerdem gab es das Hammerspiel, bei dem unterschiedliche Nägel mit unterschiedlichen Hämmern in einen Baumstamm getrieben werden mussten.

Eine Gruppe bestehe aus mindestens sechs Personen, berichtete der kommissarische Fachbereichsleiter Wettbewerbe, Matthias Dressler, der mit seinem Team den Wettbewerb ausgearbeitet hat. „Erstmalig fand der Orientierungsmarsch im Februar satt, und wir hatten echtes Glück mit dem Wetter. Denn bis um 8 Uhr morgens hat es noch geregnet“, so Dressler.

Die ersten drei Sieger erhielten Pokale

Am Ziel dann das letzte Spiel: Beim Sackhüpfen musste nicht nur eine gewisse Strecke überwunden werden, sondern es mussten auch Spielfiguren und ein Strandstuhl aufgestellt, Schrauben und Muttern zusammengefügt und Wäsche aufgehängt werden. Damit dies nicht so einfach war, alles mit Feuerwehrhandschuhen. Die Einsatzversorgung der Ortsfeuerwehr Fallersleben versorgte die Brandschützer im Anschluss – passend zur Jahreszeit mit Grünkohl und Bregenwurst. Jörg Deuter, Stadtbrandmeister und 1. Vorsitzender des Feuerwehrverbandes Wolfsburg, dankte der Mitteilung zufolge allen Teilnehmern, lobte die gastgebende Ortsfeuerwehr Neuhaus und freute sich über viele Teilnehmer bei dem Marsch. Am Ende zähle der olympische Gedanke. Dabei sein, sei alles.

Die Platzierungen: 1. Platz: Ortsfeuerwehr Hehlingen, 2. Platz: Ortsfeuerwehr Kästorf, 3. Platz: Ortsfeuerwehr Heiligendorf. Für alle teilnehmenden Gruppen gab es eine Urkunde. Die ersten drei Sieger erhielten Pokale. Der Wanderpokal ging nach Hehlingen.

