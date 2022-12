Volkswagen Immobilien Erstmals Weihnachtsmarkt in den Steimker Gärten in Wolfsburg

Volkswagen Immobilien (VWI) veranstaltete am Wochenende seine traditionelle Weihnachtsbaumaktion und richtete erstmals einen kleinen Weihnachtsmarkt in den Steimker Gärten aus. Gemeinsam mit der Bäckerei Cadera und Papes Gemüsegarten inszenierte VWI ein weihnachtliches Ambiente auf dem zentralen Quartiersplatz mit Kinderkarussell, einem großen Weihnachtsbaum und musikalischer Begleitung.

20 Bäume wurden an die Wolfsburger Tafel übergeben

Erstmalig war laut einer Mitteilung von VWI auch eine Weihnachtsfrau im Einsatz und verteilte Kekstüten an die Kinder. Wer nicht bereits im Vorfeld einen von 150 Weihnachtsbäumen gewonnen hatte, konnte mit etwas Glück auch vor Ort noch eine von 50 Nordmanntannen am Glücksrad gewinnen. Weitere 20 Bäume wurden für die Wolfsburger Tafel reserviert und im Anschluss übergeben.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

„Unsere Weihnachtsbaumaktion begeistert inzwischen seit über zehn Jahren, und sie wächst von Jahr zu Jahr weiter – genau wie die Steimker Gärten. Wir freuen uns, dass wir mit unserem kleinen Weihnachtsmarkt viele Bewohner und Bewohnerinnen des neuen Quartiers erreichen konnten. Insgesamt konnten wir wieder 220 Tannenbäume verlosen und wünschen unseren Mietern und Mieterinnen und allen Wolfsburgern und Wolfsburgerinnen eine frohe Weihnachtszeit“, sagte VWI-Geschäftsführer Meno Requardt.

200 Besucher fuhren mit einem Tannenbaum nach Hause

Insgesamt 150 Tannen verloste VWI in seinem Mietermagazin „Zuhause“, über seine sozialen Netzwerke und in Kooperation mit den Wolfsburger Nachrichten. Diese Bäume konnten im Drive-in auf der großen Logistikfläche in den Steimker Gärten abgeholt werden. Eine Schlange bildete sich vor dem VWI-Vertriebsbüro, wo weitere 50 Bäume am Glücksrad verlost wurden, sodass insgesamt 200 Besucher mit einem Tannenbaum nach Hause fuhren, der jetzt nur noch individuell geschmückt werden will.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de