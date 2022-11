Dinner-Abend und Partys: Acht Tipps für Silvester in Wolfsburg

Wolfsburg. Zum Jahreswechsel sind in Wolfsburg einige Partys und Veranstaltungen geplant. Eine Auswahl, was Sie am 31. Dezember unternehmen können.

Ob Silvester-Dinner oder Party-Nacht: Am Silvesterabend ist in Wolfsburg einiges los.

Große Partys und Veranstaltungen zum Jahreswechsel waren wegen der Corona-Beschränkungen in den vergangenen zwei Jahren nicht möglich. In diesem Jahr kehrt die Feierlaune an Silvester wieder zurück nach Wolfsburg. Ob Dinner-Abend oder Disco-Nacht: In der Volkswagenstadt ist am 31. Dezember wieder einiges los. Wir haben eine Auswahl mit acht Tipps zusammengestellt, wo Sie in Wolfsburg ins neue Jahr rutschen können.

1 – Silvesternacht im Kolumbianischen Pavillon im Allerpark

Das Kulturzentrum Hallenbad und der Congress-Park planen in diesem Jahr keine großen Silvesterpartys: Dafür lädt der Kolumbianische Pavillon im Wolfsburger Allerpark am 31. Dezember zum Tanz. „Freut euch auf eine unvergessliche Silvesterparty direkt am Allersee“, kündigen die Veranstalter an.

Gespielt werden zum Jahresausklang Hits der 80er-, 90er- und 2000er-Jahre. Zwei bis drei DJs sollen an dem Abend auflegen. „Wir spielen natürlich die Klassiker. Die Jüngeren wollen Hits von Britney Spears und den Backstreet Boys hören, die Älteren eher ACDC, Michael Jackson und Stevie Wonder“, erzählt Mit-Organisator und DJ Simon Jetzke. Er verspricht: „Für jeden Geschmack ist etwas dabei.“

Der Einlass beginnt um 21.30 Uhr. Zum Start gibt es einen Begrüßungssekt. „Ab Mitternacht wird es ein Feuerwerk und Sekt zum Anstoßen geben“, schreiben die Veranstalter. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Tickets sind für 24,80 Euro ausschließlich über die Online-Verkaufsplattform Eventim erhältlich. Wer schnell ist und bis zum 8. Dezember, 16 Uhr, bestellt, bekommt ein Ticket für 19,62 Euro.

2 – Neujahrs-Party in der Wolfsburger Disco Esplanade

Die wohl erste Party des noch jungen Jahres 2023 steigt in der Diskothek Esplanade in der Wielandstraße. Los geht es am 1. Januar nach Mitternacht – ab 1 Uhr legt ein DJ auf. „So können die Gäste und Mitarbeiter vorher mit Familie und Freunden anstoßen und dann feiern“, sagt Inhaber Jan Schroeder. Die Eintrittspreise werden bei acht bis zehn Euro liegen. Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse, das Team der Esplanade nimmt vorab aber Tischreservierungen entgegen. Weitere Infos unter www.esplana.de.

3 – Silvesterpartys in der Kneipenmeile Kaufhof

Auch die Kultkneipe Alt-Berlin in der Kneipenmeile Kaufhof sowie der benachbarte Club K4 wollen es an Silvester wieder krachen lassen: auf zwei Dancefloors spielen zwei DJs, es gibt ein Buffet und um Mitternacht Sekt sowie Berliner. Einlass ist ab 18.30 Uhr, das Buffet wird ab 19.30 Uhr aufgetischt. Vorverkaufstickets sind im Alt Berlin sowie im K4 erhältlich zum Preis von 35 Euro pro Person. „Es gibt noch eine limitierte Anzahl an Karten“, erzählt Chef Ghandi Said Al Hassan.

4 – Silvester-Buffet im Wolfsburger Restaurant Lido

Die große Silvestersause im Hallenbad am Schachtweg findet zwar nicht statt, dafür können Wolfsburgerinnen und Wolfsburger im Restaurant Lido den Start ins neue Jahr feiern. Dort wird ein festliches Silvester-Buffet serviert. Der Abend startet um 19 Uhr mit einem Begrüßungscocktail, ab 20 Uhr wird gegessen.

„Unser DJ Stoki sorgt für Begleitmusik aus den 80er und 90ern“, kündigt das Hallenbad an. Nach 23 Uhr soll es dann ein tanzbarer Mix werden. Um Mitternacht werden Sekt und Berliner serviert. Tickets für 120 Euro pro Person gibt es in der Konzertkasse unserer Zeitung in der Porschestraße 22-24, im Hallenbad sowie im Internet. Der Vorverkauf endet am 24. Dezember um 12 Uhr. Weitere Infos gibt es hier.

Heiko Sturm und das Team des Wolfsburger Restaurants „Zum Tannenhof“ servieren auch dieses Jahr wieder ein Gala-Buffet (Archivfoto). Foto: Anja Weber / Regios24

5 – Gala-Buffet im Restaurant „Zum Tannenhof“

Auch in diesem Jahr stellen Heiko Sturm und das Team des Restaurants „Zum Tannenhof“ in der Kleiststraße am Silvesterabend ein Gala-Buffet auf die Beine – und das seit mittlerweile mehr als 12 Jahren. „Wir sind schon seit mehreren Wochen ausgebucht“, sagt der Geschäftsführer auf Anfrage. Schon nach den Werksferien hat der Vorverkauf für das festliche Abendessen begonnen. Aber: Es gibt eine Warteliste, „falls jemand abspringt“, erklärt Gastronom Heiko Sturm. Interessenten können sich im Tannenhof melden unter (05361) 861586.

6 – Silvester-Dinner im Parkhotel am Steimker Berg

Im Wintergarten veranstaltet das Parkhotel am Steimker Berg auch in diesem Jahr wieder ein Silvester-Dinner. Beginn ist um 19 Uhr mit Cocktails und Häppchen, ab 20 Uhr wird ein Fünf-Gänge-Menü serviert. Die Hannoveraner Band „Ellingtones“ begleitet den Abend mit Musik. „Die Musiker haben ein großes Repertoire an Songs. Tanzen ist nicht verboten“, kündigt Geschäftsführer Roland Lohss an und ergänzt: „Mitternacht stoßen wir auf das neue Jahr an.“ Dazu gibt es Champagner, Berliner und einen Snack. Gefeiert werden soll bis in die Nacht.

Im Preis von 221 Euro pro Person ist eine Übernachtung plus Fünf-Gänge-Menü mit Champagner und Mitternachtssnack inklusive. Am Neujahrsmorgen gibt es auch ein Langschläferfrühstück. 169 Euro bezahlen Gäste ohne Übernachtung. Buchungen werden telefonisch unter (05361) 5050 oder online unter www.parkhotel-wolfsburg.de entgegen genommen.

Die Band „Ellingtones“ begleitet das Silvester-Dinner im Parkhotel wieder musikalisch (Archivofoto). Foto: Anja Weber / Regios24

7 – Silvester im Hotel Ritz Carlton in der Autostadt

Das Fünf-Sterne-Hotel Ritz Carlton in der Autostadt Wolfsburg lässt das alte Jahr kulinarisch ausklingen: Im Restaurant „Aura“ kredenzt das Team zum Beispiel ein Silvester-Buffet unter anderem mit Champagner, Kaviar, Hummer und Rehrücken. Der Preis hat es aber in sich: Karten gibt es ab 325 Euro inklusive Getränken.

Auch im Restaurant „Terra“ und im Nobel-Restaurant „Aqua“ wird Silvester ein Menü aufgetischt. „Ab 22 Uhr treffen sich die Gäste aus allen drei Restaurants in der Lobby. Dort legt ein DJ auf und alle Gäste können gemeinsam in das neue Jahr starten“, kündigt das Ritz Carlton an. Reservierungen unter (05361) 607091 oder unter ccr.wolfsburg@ritzcarlton.com.

8 – A-Cappella-Konzert im Scharoun-Theater

Mit einem A-Cappella-Abend läutet das Scharoun-Theater Wolfsburg das Jahr 2023 ein: Am Abend des 31. Dezember gastiert die A-Cappella-Gruppe Viva Voce aus Süddeutschland in Wolfsburg. „Traditionell mit im Gepäck haben sie immer weitere national wie international geschätzte A-Cappella-Ensembles, die Viva Voce an diesen Abenden ihrem Wolfsburger Publikum vorstellen“, kündigt Theater-Sprecher Christian Mädler an.

Die Konzerte mit Viva Voce und Überraschungsgästen finden um 18 und 22.30 Uhr statt. Die Pause in der Spätvorstellung wird verlängert, sodass die Gäste zum Jahreswechsel anstoßen können. Nach der Vorstellung ist Tanz im Foyer geplant. Tickets sind entweder bei der Theaterkasse in der Porschestraße, per Mail unter karten@theater.wolfsburg.de oder telefonisch unter (05361) 267338 erhältlich. Weitere Infos unter www.theater.wolfsburg.de.

