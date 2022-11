Weddeler Schleife: CDU Ehmen/Mörse fordert Zusagen-Einhaltung

Die CDU Ehmen/Mörse fordert die Bundesregierung auf, ihre Finanzierungszusage zum Ausbau des zweiten Gleises der Weddeler Schleife einzuhalten. Die Maßnahme sei aktuell mit einem Budget von rund 150 Millionen Euro geplant. Während der Regionalverband Großraum Braunschweig dafür 12,5 Millionen Euro aufbringe, steuere das Land Niedersachsen noch einmal 13,5 Millionen Euro bei, so die CDU Ehmen/Mörse in einer Mitteilung. Den Löwenanteil müsste demnach der Bund aufbringen.

Ehmen werde über die gesamte westliche Ortslage von der Weddeler Schleife tangiert

Die CDU bemängelt stark, dass angesichts dieser Finanzierung die Bundesregierung ihre Beteiligung infrage stellt, obwohl der Ausbau bereits angelaufen ist. Die Mandatsträger der CDU weisen darauf hin, dass neben finanziellen Aspekten auch praktische Auswirkungen zu berücksichtigen seien – Ehmen werde über die gesamte westliche Ortslage von der Weddeler Schleife tangiert.

Erhöhtes Verkehrsaufkommen

Dazu komme, dass seit mehr als einem Jahr die Brücke von Sülfeld nach Wettmershagen abgerissen sei und der Verkehr teilweise über Ehmen ausweichen müsse und es dadurch zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen in Ehmen komme. „Für ein so hohes Verkehrsaufkommen sind die Straßen nicht ausgelegt, was langfristig zu kostenintensiven Schäden in den Dörfern führen wird“, sagt Cindy Lutz, Landtagsabgeordnete und Mitglied des Regionalverbandes. Aus Sicht der örtlichen CDU Vertreter ist es Tatsache: Mit jeder Verzögerung verteuere sich die Maßnahme weiter.

