Dezemberhilfe: Das sollten Kunden der Wolfsburger LSW wissen

Manche Energieverbraucher in Wolfsburg und Gifhorn dürften sich ein bisschen wundern, wenn der Anbieter LSW Anfang Dezember Abschläge für Fernwärme oder Gas von ihrem Konto einzieht. Doch das hat trotz Dezemberhilfe der Bundesregierung seine Richtigkeit.

Die LSW zieht, wie angekündigt, den Dezember-Abschlag nicht ein. Bei den Abbuchungen Anfang Dezember handelt es sich um den Abschlag für November. Der Dezember-Abschlag würde erst am 31. Dezember fällig. „Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass sie auf jeden Fall bekommen, was ihnen zusteht“, versicherte LSW-Geschäftsführer Frank Kästner am Freitag.

Die LSW hatte am Ende der Woche über eine Anhebung der Strom- und Gaspreise zum 1. Januar informiert. Das Unternehmen erklärte bei dieser Gelegenheit auch noch einmal, wie die Dezemberhilfe zu den Kunden kommt.

Dezemberhilfe: Wer an die LSW überweist, kann einen Teilabschlag behalten

Alle Verbraucher, die eine Einzugsermächtigung gegeben haben, müssen nichts tun. Wer seine Abschläge monatlich überweist, kann beim Dezember-Abschlag darauf verzichten – oder bekommt den Entlastungsbetrag mit der Jahresabrechnung gutgeschrieben.

Etwa jeder dritte Kunde der LSW überweist seine Abschläge. Abschläge für Strom, Wasser und Abwasser müssen auch für Dezember planmäßig gezahlt werden. Die Kunden müssen also ein bisschen rechnen. Den Betrag für Gas oder Fernwärme, um den sie ihre Dezember-Überweisung reduzieren können, finden sie auf der zweiten Seite ihrer letzten Rechnung.

Wolfsburger Energieversorger will geplante Preisbremsen schnell umsetzen

Egal ob per Lastschrift oder Überweisung gezahlt wird, bei der Jahresabrechnung wird die LSW dann noch einmal ein bisschen angleichen. Denn während der Monatsabschlag der LSW auf elf Zahlungen pro Jahr basiert, berechnet sich die staatliche Soforthilfe anhand des monatlichen Durchschnittsverbrauchs und berücksichtigt aktuelle Energiepreise.

Bei der LSW verursacht all dies Mehrarbeit, ebenso wie voraussichtlich auch die Umsetzung der von der Regierung geplanten Strom-, Gas- und Wärmebremsen. „Es ist schon sehr herausfordernd“, sagte LSW-Geschäftsführerin Sybille Schönbach. Frank Kästner versprach, dass die LSW die Preisbremsen so schnell und gut wie möglich umsetzen werde, damit sie den Kunden zugute kommen.

