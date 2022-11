Volkswagen: Wolfsburger ID-Modelle knacken Halbe-Million-Marke

Volkswagen ist bei der Elektrifizierung seiner Fahrzeugflotte auf Kurs. Ein Jahr früher als geplant hat das Unternehmen in der Umsetzung seiner Accelerate-Strategie zum emissionsfreien, softwarebasierten Mobilitätsdienstleister einen weiteren Meilenstein erreicht: Seit der Übergabe an den ersten ID.3-Kunden im Oktober 2020 hat Volkswagen 500.000 Autos der ID.-Familie weltweit ausgeliefert – trotz der weiterhin angespannten Versorgungslage.

E-Offensive ist eine Erfolgsgeschichte für Volkswagen

„Eine halbe Million ausgelieferte ID. zeigt: Die Volkswagen-Modelle kommen bei unseren Kundinnen und Kunden gut an – und das weltweit. Wir sind mit unserer E-Offensive auf dem richtigen Weg und schreiben unsere Erfolgsgeschichte fort“, sagt Imelda Labbé, Vorständin für Vertrieb, Marketing und Aftersales bei Volkswagen. „Unser Fokus ist und bleibt, dass Volkswagen die begehrenswerteste Marke für nachhaltige Mobilität wird.“ Auch aktuell ist der Auftragsbestand bei Volkswagen weiterhin hoch: „Wir setzen alles daran, die rund 135.000 bestellten ID. so schnell wie möglich an unsere Kundinnen und Kunden auszuliefern. Die nach wie vor angespannte Versorgungslage von Teilen führt jedoch immer wieder zu Produktionsanpassungen“, erklärt Labbé in einer Mitteilung der Volkswagen AG. Ab 2033 will Volkswagen in Europa nur noch E-Autos produzieren. Bereits ab 2030 sollen mindestens 70 Prozent des Volkswagen- Absatzes in Europa reine Elektroautos sein. In den USA und China peilt das Unternehmen im selben Zeitraum einen E-Anteil von mehr als 50 Prozent an. „Norwegen ist Vorreiter im Bereich E-Mobilität. Hier belegte der ID.4 im Oktober Platz 1 der Zulassungsstatistik. Dieses Beispiel zeigt: Das Produktportfolio der ID.-Familie passt zu den Bedürfnissen unsere Kundinnen und Kunden“, so Labbé.

Dazu bringt Volkswagen bis 2026 zehn neue E-Modelle auf den Markt. „Volkswagen bietet damit das breiteste E-Modellportfolio aller Hersteller: Vom Einstiegs-E-Auto mit Zielpreis von unter 25.000 Euro bis zum neuen Flaggschiff Aero B werden wir in jedem Segment das passende Angebot haben“, sagt Labbé

Kundenfeedback wird in neue Fahrzeugfunktionen übertragen

Die ID.-Familie sei zudem Vorreiter in den Bereichen Software-Integration und digitales Kundenerlebnis: Volkswagen stellt den Besitzern von ID.-Fahrzeugen kontinuierlich „over the air“ Updates zur Verfügung. Das Auto bleibe so über den Lebenszyklus stets aktuell und werde durch neue Funktionen immer besser. „Wir haben damit in den vergangenen Monaten sehr gute Erfahrungen gemacht“, so Labbé. „Denn der Vorteil ist, dass wir das Kundenfeedback direkt und kurzfristig in neue Funktionen wie beispielsweise eine erhöhte Ladeleistung oder die Anzeige der Akkukapazität im Fahrerdisplay übertragen können.“

MEB ist das Rückgrat der E-Offensive

Der Modulare E-Antriebsbaukasten (MEB) sei entscheidend für den beschleunigten Hochlauf der globalen E-Offensive innerhalb der Markenstrategie Accelerate. Die speziell für den Elektroantrieb entwickelte Fahrzeugarchitektur von Volkswagen biete hohe Reichweiten, viel Platz im Innenraum und erlaube die ständige Aktualisierung der Software durch Over-the-Air Updates. Der MEB sei die technische Basis für die vollelektrischen und voll vernetzten Autos der ID.- Familie.

Durch die konsequente Ausrichtung auf den reinen Elektroantrieb und die Nutzbarkeit für Fahrzeuge unterschiedlicher Klassen im gesamten Volkswagen-Konzern ermögliche der MEB große Skalen-

effekte, senke die Kosten der E-Mobilität und beschleunige den Wandel zur CO 2 -neutralen Mobilität.

Dank eines „Designs for Manufacturing“ sei der MEB zudem gezielt auf eine schnelle und effiziente Produktion ausgelegt. So würden enorme Skaleneffekte erzielt, die das Elektroauto günstiger und damit für viele Menschen erschwinglich machten.

