Neuer Standort für Wolfsburgs Boccia-Bahn gefunden

Die Boccia-Bahn des Centro Italiano ist künftig in der Nordstadt zu Hause. Nach langer Standortsuche wird die Bahn aktuell auf dem Vereinsgelände von Lupo Martini Wolfsburg wiederaufgebaut, teilt die Stadt Wolfsburg mit. Die Arbeiten starteten bereits im September und können nach Angaben der Stadt voraussichtlich noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Damit werde eine Verbindung gestärkt, die ohnehin bestehe: Die doppelte Boccia-Bahn gehört zum Centro Italiano, und der Boccia-Sport ist eine Sparte von Lupo Martini. „Wolfsburg und Italien sind untrennbar miteinander verbunden“, erklärt Oberbürgermeister Dennis Weilmann. „Das Centro Italiano ist ein wichtiger Bestandteil Wolfsburger Geschichte und Boccia Identifikationssport. Boccia künftig bei Lupo Martini zu spielen, ist die beste Lösung, die wir finden konnten.“

Bis 2019 stand die Boccia-Bahn des Centro Italiano in Alt-Heßlingen

Die Dachkonstruktion der Boccia-Bahn steht, die umliegende Pflasterfläche ist ebenfalls wiederhergestellt. Jetzt müssen noch die Dachbleche montiert und die Rasenfläche vor der Bahn aufgebaut werden. Bis 2019 stand die Boccia-Bahn des Centro Italiano in Alt-Heßlingen. Seither befand sich der Förderverein auf einer Standortsuche, die nun in der Kreuzheide endet. Boccia ist die italienische Variante des Boule-Spiels. Ziel ist, seine eigenen Kugeln möglichst nah an einer Zielkugel zu platzieren.

