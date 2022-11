Ulrike Härtel (rechts) übergibt nach fast 42 Jahren den Schreibwarenladen Vespermann an Cindy Rudi, die schon seit zehn Jahren in dem Laden mitarbeitet.

Neue Eigentümerin So geht’s bei Vespermann am Wolfsburger Hansaplatz weiter

Ulrike Härtel hat geschafft, worum sie viele andere Geschäftsleute beneiden: Sie hat eine Nachfolgerin für ihr Schreibwarengeschäft auf dem Hansaplatz gefunden. Zum 1. Januar übernimmt Cindy Rudi das Ruder, Ulrike Härtel geht dann mit ihren 68 Jahren in den verdienten Ruhestand: „Dann habe ich endlich mehr Zeit für meine Kinder und meine drei Enkelkinder, kann mich beim Kochen in meiner Küche und in meinem Garten an meinem Haus austoben.“

Ulrike Härtel kann auf 42 „wunderschöne Jahre“ zurückblicken: Am 1. Februar 1981 übernahm die Geschäftsfrau zusammen mit Harald Vespermann das 65 Quadratmeter große Geschäft mit der Hausnummer 2. Schon seit 1995 führt Ulrike Härtel den Laden in Eigenregie – geblieben ist nur der Name Vespermann.

Als 2007 die Deutsche Post ihre in unmittelbarer Nachbarschaft gelegene Filiale schloss, war der Aufschrei groß – und Härtel übernahm den Post- und Paketservice. Die heute 68-Jährige mietete zunächst einen kleinen Laden unterhalb der ehemaligen Post an, wenig später zog sie mit der Post in den Hansaplatz 3.

Härtels gute Entscheidung

2014 wagt sie dann noch einmal den ganz großen Wurf und vergrößert das Geschäft auf 250 Quadratmeter: Sie zog in das ehemalige Schlecker-Geschäft am Hansaplatz 5, wo sie auch heute noch beheimatet ist. Vor zwei Jahren hat Ulrike Härtel mitten in der Corona-Pandemie das 40-jährige Bestehen ihres Geschäftes gefeiert.

„In der Rückschau war die Vergrößerung eine super Entscheidung, mein Laden liegt mitten im Herzen des Hansaplatzes“, sagt Ulrike Härtel, die sich seit Jahren in der „Interessengemeinschaft Hansaplatz“ engagiert und deshalb froh ist, dass in die ehemaligen Volksbank-Räume bald eine Tierarztpraxis einzieht: „Wir müssen auf dem Hansaplatz immer wieder für interessante Neubelegungen sorgen, um die Neugier der Kunden zu wecken und die Laufkundschaft zu gewinnen.“

Ein breites Angebot bei Vespermann

Ihr sei es in all den Jahren immer wichtig gewesen, dass die Nordstädter „nicht wegen jeder Kleinigkeit, wegen jeder Briefmarke in die City“ müssen. Deshalb offeriert sie ein breites Angebot an Glückwunschkarten, Geschenk- und Dekoartikeln, ein bisschen Spielzeug sowie Schreibwaren, Bücher, Bastelartikel, Fahrkarten der Wolfsburger Verkehrsgesellschaft, Postdienstleistungen, Tabakwaren und Zeitschriften. Für Stammkunden werden sogar Zeitschriften extra reserviert und – kommen die Kunden diese nicht persönlich abholen – auch mal nach Hause gebracht.

Schon 2013 hat Cindy Rudi ihre Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel bei Ulrike Härtel absolviert. Nach dem Abschluss der Lehre 2016 war sie in Elternzeit. Doch jetzt wurde ihr Sohn gerade eingeschult und deshalb fühlt es sich für die 26-jährige Nachfolgerin richtig an, „einen neuen Schritt zu wagen“.

Es soll auch künftig Ranzen geben

In Kürze wird sie zudem ihre Weiterbildung zur Handelsfachwirtin abschließen. „Ich bin in der Schulenburgallee aufgewachsen und schon als Kind bin ich mit meiner Mutti zu Vespermann, um für mich und meine Geschwister die Schulbücher zu kaufen“, erinnert sich die in Helmstedt Geborene. Anfang des Jahres möchte Cindy Rudi den Laden ein bisschen umbauen, um dann auch Schulranzen zu verkaufen: „Beim Ranzen muss man immer das genau Passende für das jeweilige Kind finden, da gibt es jetzt schon extra leichte Modelle und verschiedene Varianten für große und kleine Kinder.“

Den Service, dass nur der Zettel aus der Schule mit Materialien und Büchern für das neue Schuljahr abgegeben werden müssen, wird die junge Frau selbstverständlich aufrechterhalten. „Einmal den Zettel abgeben, dann zum vereinbarten Termin alles abholen. Das spart Lauferei und Zeit“, sagt sie. Auch die Übernahme der Postfiliale und der Lotto-Verkaufsstelle ist bereits geregelt.

