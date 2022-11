Neues Restaurant L’Unique in Wolfsburg bietet französische Küche

Sandkamp. Das Jott L’Unique im Stadtteil Sandkamp feiert Soft Opening. Mit an Bord ist der aus dem TV bekannte Koch Christian Lohse. Alles wird nicht verraten.

Christian Lohse (links) und Küchenchef Patrick Nickel wollen im „L’Unique“ in Wolfsburg-Sandkamp beste französische Küche anbieten.

Es wird französische Küche geboten: Am Dienstag, 8. November, feiert in der Stellfelder Straße 42 in Sandkamp das „Jott | L’Unique“ ein Soft Opening – mit großen Plänen. Dass diese aufgehen, dafür wollen Patrick Nickel als Chef de Cuisine und der aus dem Fernsehen bekannte Sternekoch Christian Lohse als kulinarischer Begleiter sorgen.

Wolfsburg soll mit dem „L’Unique“ um ein Gourmetrestaurant reicher werden, wie es in der Mitteilung heißt. „Wir kochen für Gäste zum Wein“, sagt Christian Lohse. Der 55-Jährige erklärt weiter: „Geboten wird eine französische Küche mit Blick über den Tellerrand nach Europa. Eine geschliffene Produktküche, die einfach unfassbar viel Freude bereiten wird.“

Das „L’Unique“ ist das jüngste Werk des inhabergeführten Unternehmens Jott. „Wir wollten einen Ort schaffen, an dem die feinen Gerichte auf jede Menge entspanntes Wohlgefühl und Gastlichkeit treffen. Ein Zuhause mit Spitzenküche, quasi“, sagt Annegret Schmidt, Inhaberin des Jott. Und die Gäste mit Haut Cuisine zu begeistern, lag Küchenchef Patrick Nickel nahe.

Nickel erfüllt sich einen Lebenstraum

Denn die traditionell inspirierte französische Küche sei sein Herzstück. Der 40-Jährige hatte bereits 2020 die kulinarische Leitung des Unternehmens übernommen. Mit der Realisation des neuen Restaurantkonzepts und der Zusammenarbeit mit Christian Lohse erfülle sich Patrick Nickel einen Lebenstraum: „Seit Jahren reift die Idee eines solchen Restaurants in mir, und ich kann es kaum erwarten, die Gäste mit unseren Köstlichkeiten zu verwöhnen.“

Anfang des Jahres hatte Nickel via Social Media Christian Lohse kontaktiert: „Ich wusste, mit Christian und seiner unfassbaren Liebe zum Produkt auf dem Teller, werden wir gemeinsam etwas ganz Besonderes kreieren – also schrieb ich ihn einfach an.“ Die gemeinsam entwickelte Speisekarte offeriert neun Gerichte, aus denen je nach Gruppengröße à la carte bestellt oder wahlweise ein 4- bis 7-Gang-Menü zusammengestellt werden kann. Zusätzlich wird ein vegetarisches Menü angeboten.

Auch ein Hotel steht in Sandkamp zur Verfügung

Die Räumlichkeiten des „L’Unique“ am Jott-Stammsitz wurden für das neue Konzept umfassend renoviert und bieten jetzt rund 30 Gästen Platz. Für Restaurantbesucher von außerhalb bietet das dazugehörige Hotel 52 Zimmer. „Unsere Küche wird natürlich bereits mit dem Soft Opening das hohe Niveau für unsere Gourmetfreunde bieten. Wir haben aber auch noch einige exklusive Details, auf die sich unsere Gäste nach der Soft-Opening-Phase freuen dürfen“, sagt Geschäftsführer Siegmund Nickel.

Fleisch und Fisch, aber auch vegetarische und vegane Gerichte sollen im "L’Unique" in der Speisekarte stehen. Foto: Randy Tarango

