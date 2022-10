Katharina Rex ist in Vorsfelde angekommen: Seit Dezember betreibt die 29-Jährige die „Blumenstube Rex“ in der Amtsstraße 13. Gerne lädt sie ihre Gäste auf einen Kaffee ein und plaudert mit ihnen, während sie die Sträuße frisch bindet.

Einzelhandel in Wolfsburg Blumen, Möbel und Deko gibt’s in der Blumenstube Rex in Vorsfelde

„Sich mitten in der Corona-Krise selbstständig machen? Das ist aber mutig.“ Diesen Satz hat Katharina Rex oft gehört. Davon hat sich die 29-Jährige aber nicht beirren lassen: „Ich weiß, was ich will und was ich kann. Da muss man auf sich selbst vertrauen und auch mal einen Schritt ins Nichts wagen.“ Und darum hat die junge Frau im Dezember 2021 in der Vorsfelder Amtsstraße 13 ihre „Blumenstube Rex“ eröffnet – dort, wo vorher ein Kosmetikstudio beheimatet war, gleich gegenüber von „Bike Niess“.

Der Name ist Programm. „Ich wollte hier wirklich eine Stube schaffen. Meine Kunden sollen sich wohlfühlen und ich möchte ihnen ein heimeliges Gefühl vermitteln“, sagt die Mutter einer neunjährigen Tochter, die ihre Kunden als Gäste bezeichnet, ihnen gerne auch mal einen Likör zum Probieren, einen frisch aufgebrühten Kaffee oder – wenn vorhanden – ein Stück Kuchen anbietet.

Das nette Gespräch ist obligatorisch. „Ich habe mir extra den Platz, an dem ich die Sträuße binde, so eingerichtet, dass ich nicht nach hinten verschwinden muss. Sondern direkt, quasi Auge in Auge, mit meinen Gesprächspartnern in Kontakt bleiben kann“, betont Katharina Rex, die in Barwedel aufgewachsen ist und die Haupt- und Realschule Weyhausen besucht, anschließend von 2015 bis 2018 eine Ausbildung zur Floristin bei MS Florist in Vorsfelde absolviert hat.

Blumenstube Rex in Vorsfelde: Blumen, Möbel und Deko

Weil ihre zweite Leidenschaft die Innenarchitektur ist, in dem Bereich hat sie sogar ein Fernstudium absolviert, kombiniert Katharina Rex in ihrem Laden beides: Möbel, Blumen und Deko. „Ich bin total wissbegierig“, gesteht die junge Frau, die sich jeden Abend im Bett noch in den Sozialen Medien – hier vor allem auf Facebook, Instagram und Pinterest – tummelt, um nach neuen Einrichtungs- und Dekorations-Ideen zu stöbern. Voll im Trend Rotbraun im Zusammenspiel mit Kupfer- und Goldtönen. Reichlich Auswahl gibt’s dazu bei Katharina Rex zu finden.

Unterstützung erhält die Geschäftsfrau von ihrem Verlobten Holger Michaelsen. Der hat seine Leidenschaft für das Arbeiten mit Holz entdeckt. Von ihm stammt nicht nur das Namensschild überm Eingang, sondern auch die so genannten „Flowerbars“, das sind trendige Holzleisten mit Trockenblumen. Der Clou sind hier die eingefrästen Motive, die anschließend mit Epoxidharz aufgefüllt werden.

Katharina Rex kombiniert gerne frisch und modern mit Vintage und shabby chic. Hier hat die Floristin sich eine Ecke eingerichtet, in der auf Holzregalen mit violettem Samt bezogene Hirsche daneben silberne Leuchter und weiße Kugeln stehen. Foto: Helge Landmann / regios24

Gerade hat Katharina Rex eine Ecke eingerichtet, in der auf Holzregalen mit violettem Samt bezogene Hirsche daneben silberne Leuchter und weiße Kugeln stehen. Ihr Stil: Eine Kombination aus frisch und modern mit Vintage und shabby chic. „Bei mir muss man nicht kaufen, sondern kann einfach nur stöbern“, sagt die Floristin, die sich sehr freut, dass die Vorsfelder gerne in ihre Stube kommen: „Ich habe schon Stammkundschaft und durfte für viele Hochzeiten tätig sein.“

Um auf sich aufmerksam zu machen, stellt sie auch auf dem Pflaster vor den Eingangsstufen ihre Waren aus. Derzeit im Sortiment: Grabgestecke und Kürbisse, die noch bis zu acht Wochen in der Wohnung halten, weil sie nicht ausgehöhlt wurden, sondern eine Krone aus Hortensien, Physalis, Heide, Disteln, Hagebutten und Rosmarin erhalten haben. Um die Zukunft ist ihr nicht bange: „Ich bin hier angekommen, zudem habe ich in mir einen Power-Akku.“

Blumenstube Rex in Vorsfelde: Adresse und Öffnungszeiten

Adresse: Blumenstube Rex, Amtsstraße 13, 38448 Wolfsburg-Vorsfelde

Telefon: (05363) 99 59 882

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 8.30 bis 13 und 14 bis 17.30 Uhr, Samstag 8 bis 13 Uhr, Sonntag und Montag geschlossen

