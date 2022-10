Autostadt Wolfsburg zeigt neue Ausstellung über Porsche-Club

Die Autostadt Wolfsburg zeigt seit Freitag, 7. Oktober, eine neue Multimedia-Ausstellung: In „The RBook Roadshow“ widmet sich der deutsche Fotograf und Filmgestalter Frank Kayser der „RGruppe“ aus Kalifornien – Foto- und Videoaufnahmen einzigartiger und rauer Charaktere sowie deren Sportwagen stehen dabei im Mittelpunkt. Die multimediale Ausstellung im Zeithaus ist die neue Station der Roadshow, die zuvor bereits im Porsche Experience Center am Hockenheimring sowie bei Porsche auf Sylt zu sehen war. Das teilt die Autostadt mit.

Frank Kayser zur Ausstellung: „Lebensfreude, Freundschaft und Spaß am gemeinsamen Cruisen durch die wunderbaren Landschaften der amerikanischen West Coast – darum geht es in der Ausstellung. Das Zeithaus der Autostadt ist eine tolle Plattform, um genau dieses zu vermitteln.“

Ausstellung vermittelt Lebensgefühl des Porsche-Clubs

Gezeigt werden großformatige Fine-Art-Prints, auf denen das Lebensgefühl der RGruppe-Mitglieder und der Spaß am klassischen Porsche 911 dokumentiert sind. Zu sehen gibt es außerdem persönliche Gegenstände und Porträts der Clubmitglieder. Impressionen der Fahrzeuge und beeindruckende Filmaufnahmen der Landschaft Kaliforniens laden Besucherinnen und Besucher ein, tief in die Lebenswelt der „RGruppe“ einzutauchen. Zusätzlich sind die Stimmen der RGruppe-Mitglieder über ein gesteuertes Soundsystem allgegenwärtig.

Mitgliedschaft in Porsche-Club ist streng limitiert

Die RGruppe ist der wohl weltweit bekannteste Porscheclub – die Bruderschaft ist streng limitiert auf nur 300 Mitglieder. Der Name der Gruppe leitet sich vom ersten Porsche 911 R (R = Racing) ab, von dem ab 1967 lediglich 19 Exemplare produziert wurden. Sie trifft sich seit dem Jahr 2000 einmal jährlich – mit dabei sind zahlreiche getunte, individualisierte und gewichtsoptimierte Fahrzeuge. Die Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist ein luftgekühlter Porsche, der das Baujahr 1973 nicht überschreiten darf und gefahren werden muss.

Frank Kayser begleitete die RGruppe und deren automobile Treffen über den Zeitraum von sechzehn Monaten. Seine Erfahrungen, Eindrücke und den Lifestyle der Porsche-Anhängerinnen und -Anhänger hielt er auf 580 Seiten in seinem 2020 erschienenen und mehrfach preisgekrönten „RBook“ fest.

Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten der Autostadt von 10 bis 18 Uhr mit einer gültigen Tages- oder Jahreskarte besucht werden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de