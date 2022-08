Weihnachtsmarkt in Wolfsburg soll 2022 wieder steigen

Weihnachtsmarkt in Wolfsburg: Das war in den vergangenen zwei Jahren ein sehr trauriges Thema. Aber 2022 soll statt Weihnachtsfrust aber wieder Weihnachtslust herrschen.

„In unserer diesjährigen Veranstaltungsplanung ist der Weihnachtsmarkt von Ende November bis Ende Dezember ein fester Bestandteil“, versichert Citymanagement-Bereichsleiter Frank Hitzschke von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing Gesellschaft. Und wer weiß: Vielleicht verschmilzt in der Porschestraße in diesem Herbst sogar vorweihnachtliche Stimmung mit Fußball-Euphorie.

Nur kurz ein Blick zurück. 2020 fiel der Weihnachtsmarkt aus. Die WMG hatte noch ein coronakonformes Alternativevent geplant, sagte im November aber auch diese „Wolfsburger Adventswochen“ ab. 2021 startete der Weihnachtsmarkt mit 2G recht lebhaft, doch schon bald folgte angesichts steigender Inzidenzen der Umbau zur To-go-Meile. Nur wenige Händler hielten bis zum Ende durch.

Schausteller haben schon Zusagen für den Wolfsburger Weihnachtsmarkt

Dieses Mal soll es anders laufen – auch den coronagebeutelten Einzelhändlern zuliebe. „Die Themen Weihnachtsmarkt und Weihnachtsbeleuchtung spielen für die Belebung der Innenstadt in der Vorweihnachtszeit eine wichtige Rolle“, erklärt Hitzschke. „Ebenso wie alle Schausteller freuen wir uns, wenn wir den Wolfsburger Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wieder konzeptgetreu durchführen können.“

Zwei Jahre Pandemie und ein Krieg haben gelehrt, dass es häufig anders kommt als geplant. Hitzschke berichtet, die WMG sei auf eventuelle situationsgerechte Anpassungen vorbereitet. Die Schausteller haben ihre Zulassungen unter Vorbehalt erhalten. Mit ihnen stehen die Organisatoren regelmäßig im Austausch.

WMG plant Public Viewing zur WM in Katar

Ob es ein Bühnenprogramm gibt und wie es ausschaut, will die WMG ebenso wenig verraten wie eventuelle Wintermarkt-Neuerungen oder nähere Details zur Gestaltung des Marktes. Rein theoretisch wäre es denkbar, mit Übertragungen der WM-Spiele in Katar für noch mehr potenzielle Kundschaft in der Porschestraße zu sorgen. Die Fußballweltmeisterschaft findet vom 20. November bis 18. Dezember statt. Das würde bestens passen. Und unter dem Glasdach ständen die Fans trocken, je nach Wetterlage sicher gerne mit einem wärmenden Glühwein statt eines kalten Biers in der Hand.

Wegen der Energiekrise soll die Weihnachtsbeleuchtung in Wolfsburg 2022 zurückgefahren werden. Foto: Anja Weber / regios24

Die WMG hat tatsächlich etwas vor. „Ein Public Viewing zur Fußballweltmeisterschaft ist zu den Spielen der deutschen Nationalmannschaft derzeit in Planung“, heißt es von der Marketing-Gesellschaft. „Wir bitten um Verständnis, dass wir Ihnen zum aktuellen Zeitpunkt keine genauen Informationen zur tatsächlichen Ausgestaltung des Public Viewings und eventuellen situationsgerechten Anpassungen geben können.“ Ob das Fußballfest draußen oder drinnen, auf dem Weihnachtsmarkt oder nicht stattfindet, bleibt also abzuwarten.

Normalerweise leuchten in Wolfsburg vor Weihnachten 300.000 LEDs

Fest steht hingegen, dass wegen der Energiekrise die Weihnachtsbeleuchtung zurückgefahren werden soll. Die WMG will weniger Beleuchtungselemente einsetzen und den Stromverbrauch auf diese Weise um bis zu 50 Prozent senken. „Auch die Schausteller haben wir bereits darauf hingewiesen, sorgsam mit den verschiedenen Ressourcen umzugehen und wo möglich Energie einzusparen“, so Frank Hitzschke.

Seit der Einführung der neuen Weihnachtsbeleuchtung mit LED-Technik im Jahr 2013 wird nach Angaben der WMG 90 Prozent weniger Energie verbraucht als mit den alten Glühlampen. Zum Einsatz kommen normalerweise rund 1000 Lichtergirlanden in den Bäumen, Lichtschläuche mit über fünf Kilometern Gesamtlänge und mehr als 300.000 LEDs.

