Mehr Sauberkeit und Sicherheit in der Wolfsburger Innenstadt

In den kommenden Tagen dürfte aufmerksamen Beobachtern auffallen, dass die Porschestraße nach und nach bunter wird: Grund dafür ist die Kampagne „Ehrensache!“, mit der die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) in Zusammenarbeit mit der Stadt Wolfsburg und den Kampagnenpartnern Polizei, Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS), Ordnungsamt und städtischen Geschäftsbereich Grün für die Themen Sauberkeit und Sicherheit in der Innenstadt sensibilisieren möchte.

Oberbürgermeister: „Die Porschestraße ist als Fußgängerzone das Herz des innerstädtischen Zusammenlebens“

Fördermittel aus dem niedersächsischen Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt!“ finanzieren die Kampagne, so die WMG in einer Mitteilung. Das Ziel der Marketingkampagne sei es, ein Bewusstsein für ein gemeinschaftliches Engagement für die eigene Stadt zu schaffen und Aufmerksamkeit auf die Kernthemen Sauberkeit, Sicherheit und Aufenthaltsqualität in der Porschestraße zu lenken. „Die Porschestraße ist als Fußgängerzone das Herz des innerstädtischen Zusammenlebens. Damit die Menschen sich gerne dort aufhalten, sind insbesondere die Aspekte Sauberkeit und Sicherheit von großer Bedeutung – und letztlich tragen wir alle dazu bei, dass dies ein Ort zum Wohlfühlen ist. Diese Botschaft wollen wir mit der Kampagne transportieren, ganz im Sinne von #ZusammensindwirWolfsburg“, erläutert Oberbürgermeister Dennis Weilmann.

Den Auftakt soll der „Ehrentag“ am 27. August markieren

Bis zum Start der Kampagne verwandele sich die Porschestraße jetzt sukzessive in die „Ehrenzone“ – unter anderem mit bunten und witzigen Botschaften auf Plakaten, Bänken, Mülleimern oder auf dem Boden. Den offiziellen Auftakt soll dann der „Ehrentag“ am 27. August markieren. Nach der Eröffnung der „Ehrenzone“ durch Oberbürgermeister Dennis Weilmann laden die Kampagnenpartner die Bürger und Bürgerinnen unter das Glasdach auf dem Hugo-Bork-Platz ein. Dort informieren von circa 11.30 bis 15 Uhr die Polizei und das Ordnungsamt über ihre Tätigkeitsschwerpunkte und bieten Mitmachaktionen für Groß und Klein an. Experimentierfreudige können bei der Polizei zum Beispiel einen Rauschparcours durchlaufen, der die Wahrnehmung nach Alkoholkonsum simuliert, oder sich über den Polizeiberuf informieren. Bei dem Ordnungsamt können sogar Fußgänger ihre Geschwindigkeit messen lassen und sich ein Knöllchen abholen – das ausnahmsweise nicht bezahlt werden muss.

Plakatkampagne mit Wolfsburgern

WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer betont: „Wir möchten uns vor allem bei den mitwirkenden Partnern für die Unterstützung bedanken. Uns ging es maßgeblich auch darum, die ‚Ehrenfrauen‘ und ‚Ehrenmänner‘ sichtbar zu machen, die sich tagtäglich für unsere Innenstadt engagieren und sie sauberer und sicherer machen. Ihre wertvolle Arbeit soll durch die Kampagne geschätzt und gestärkt werden.“ Auch in den sozialen Medien und im weiteren Stadtgebiet soll die Kampagne sichtbar werden – unter anderem über eine Plakatkampagne mit Mitarbeitern von Polizei, WAS, Geschäftsbereich Grün und Ordnungsamt, die gemeinsam mit Bürgern und Bürgerinnen sowie Händlern und Gastronomen der Porschestraße als Models mitgewirkt haben. Plakat-Model und Augenoptiker Ehme de Riese freut sich, die Kampagnenbotschaft mit zu verbreiten: „Für mich war es Ehrensache, bei dem Fotoshooting mitzumachen! Die Porschestraße ist für uns Händler gewissermaßen wie unser Wohnzimmer – deshalb engagiere ich mich selbst dafür, dass es hier schön ist und bleibt. Die Message begeistert mich.“

Aktionen sollen auf die Themen Sauberkeit und Sicherheit aufmerksam machen

Die Kampagne „Ehrensache!“ läuft voraussichtlich bis Ende März 2023, dem offiziellen Ende des Förderprogramms. Bis dahin sollen verschiedene Aktionen auf die Schwerpunktthemen Sauberkeit und Sicherheit aufmerksam machen. Aktuelle Informationen zu „Ehrensache!“ finden Interessierte ab sofort unter www.ehrenzone-wolfsburg.de. Weitere Informationen zu den Projekten der Innenstadtentwicklung finden sich zudem unter www.perspektive-innenstadt.de.

Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt!“

Projekte, die im Rahmen des niedersächsischen Sofortprogramms „Perspektive Innenstadt!“ realisiert werden, werden aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und als Teil der Reaktion der Union auf die Covid-19-Pandemie finanziert. Das Förderprogramm soll niedersächsische Kommunen bei der Bewältigung der Pandemiefolgen in den Innenstädten unterstützen.

