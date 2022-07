Wolfsburg. In Wolfsburg wurden in verschiedenen Stadtteilen Firmenfahrzeuge aufgebrochen. Die Polizei untersucht, ob es einen Zusammenhang gibt.

Mehrere Firmenfahrzeuge wurden in Wolfsburg aufgebrochen. (Symbol)

Polizei Wolfsburg Fahrzeuge in Wolfsburg aufgebrochen - Täter stehlen Werkzeuge

Unbekannte Täter haben zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in den Wolfsburger Stadtteilen Rabenberg und Detmerode drei Firmenfahrzeuge aufgebrochen und verschiedenes Werkzeug entwendet. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben, ob ein Zusammenhang besteht.

Zunächst habe sich am Mittwochmorgen der Nutzer eines Nissan aus der Leuschnerstraße in Detmerode bei der Polizei gemeldet. Unbekannte Täter hatten die Heckscheibe des Kleintransporter eingeschlagen und unter anderem Akkuschrauber und Bohrmaschinen gestohlen, heißt es.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wenig später habe ein Mitarbeiter eines Elektrikbetriebes festgestellt, dass der VW Transporter seines Arbeitgebers aufgebrochen worden war. Das Fahrzeug habe der Mitarbeiter am Dienstagabend auf einen Parkplatz in der Theodor-Heuss-Straße geparkt. Als er den Transporter am Mittwochmorgen nutzen wollte, habe er die Beschädigungen sowie den Diebstahl von Bohrmaschinen, einer Kabeltrommel und Werkzeugkisten festgestellt.

Die Polizei Wolfsburg bittet um Hinweise von Zeugen

Der Nutzer eines VW Crafters bemerkte laut Meldung eine Stunde später, dass bei seinem Firmenfahrzeug, welches er am Dienstagnachmittag auf einem Parkplatz der Straße Am Stemmelteich geparkt hatte, eine Scheibe eingeschlagen und eine elektrische Säge und ein Werkzeugkoffer gestohlen worden war.

Lesen Sie mehr Polizei-Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim 2. Fachkommissariat in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de