Streit eskaliert in Wolfsburg – 16-Jähriger landet im Krankenhaus

Zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung ist es am Donnerstagabend auf dem Parkplatz eines Discounters in der Kleiststraße in Wolfsburg gekommen, in dessen Verlauf zwei 16 und 20 Jahre alte Wolfsburger verletzt wurden. Der 16-Jährige musste im Klinikum Wolfsburg behandelt werden, berichtet die Polizei. Ein Mann und eine Frau seien unerkannt entkommen.

Nach bisherigen Ermittlungen sei der 16-Jährige in Begleitung eines Freundes am Freitagabend in dem Discounter einkaufen gewesen, als es zu einem Streitgespräch zwischen einer Frau in Begleitung eines Mannes und den beiden jungen Männern gekommen sei.

Im weiteren Verlauf kam es zu der Körperverletzung auf dem Parkplatz, bei dem der 16-Jährige sowie sein ihm zur Hilfe kommender 20 Jahre alter Bruder verletzt wurde, heißt es. Der 16-Jährige wurde laut Polizei mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren.

Die Ermittler suchen nun Personen, die den Streit in dem Geschäft oder die Körperverletzung auf dem Parkplatz mitbekommen haben. Diese Zeugen werden gebeten, sich bei dem 1. Fachkommissariat unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden.

Betrunkener Audi-Fahrer ist in Wolfsburg unterwegs - Polizei ordnet Blutprobe an

Ein betrunkener 52-jähriger Audi-Fahrer aus Wolfsburg wurde in der Nacht zu Freitag auf der Frankfurter Straße von Polizeibeamten angehalten. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung war ein Alcotest nicht möglich, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde, berichtet die Polizei.

Am frühen Freitagmorgen sei der 52-Jährige einer Streifenbesatzung aufgefallen, als er mit seinem Audi die Frankfurter Straße in Richtung Fallersleben befuhr. Hier hielt er laut Polizei zunächst an einer Ampel, obwohl diese Grün zeigte. Bei dem Versuch, seinen Pkw in Gang zu setzten, habe der Wolfsburger den Motor abgewürgt. Kurz darauf sei er losgefahren, obwohl die Ampel schon fast Rotlicht zeigte. Daraufhin entschlossen sich die Beamten laut Meldung, den Audi-Fahrer zu kontrollieren. Zunächst habe er nicht auf die Anhaltesignale reagiert. Letztlich hielt der 52-Jährige an.

Bei der Kontrolle habe die Beamten Alkohol im Atem des Mannes wahrgenommen, berichtet die Polizei Wolfsburg. Mit einem freiwilligen Alcotest sei der Wolfsburger zwar einverstanden gewesen, konnte diesen aber alkoholbedingt nicht durchführen. Eine daraufhin angeordnete Blutprobe sei im Klinikum entnommen worden. Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Polizei sucht Zeugen nachdem in ein Bekleidungsgeschäft in Wolfsburg eingebrochen wurde

Unbekannte Täter brachen am Freitagmorgen in ein Bekleidungs- und Schuhgeschäft in der Porschestraße Ecke Kaufhofpassage ein und entwendeten diverse Kleidungsstücke. Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich die Einbrecher am Freitag gegen 4.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft und lösten dabei einen Alarm aus, berichtet die Polizei. Als ein Mitarbeiter am Geschäft erschien, waren die Täter bereits geflüchtet und hatten verschiedene Bekleidungsstücke gestohlen, heißt es.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, können sich unter (05361) 46460 an die Wache in der Heßlinger Straße wenden.

