Planetarium Wolfsburg zeigt besondere Meteoritensteine

Noch bis Ende Juli zeigt das Planetarium Wolfsburg anlässlich des jährlich stattfindenden „Asteroid Day“ eine Meteoritenausstellung des Gifhorner Meteoritensammlers und -experten Rainer Bartoschewitz. Er besitzt laut einer Mitteilung des Planetariums eine der weltweit größten privaten Meteoritensammlungen. Die Ausstellung kann bis zum 24. Juli kostenlos im Foyer des Planetariums besucht werden.

„In seiner Sammlung finden sich wahre Schätze der Meteoritenforschung und wir freuen uns sehr, bereits zum zweiten Mal einige dieser Stücke im Planetarium präsentieren zu dürfen“, freut sich die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Planetariums Dr. Julia Lanz-Kröchert.

„Diesmal gibt es sogar echte Mond- und Marsmeteoriten zu bestaunen. Also Krusten- oder Mantelgestein, das bei großen Meteoriteneinschlägen auf den beiden Himmelskörpern herausgeschlagen und ins All geschleudert wurde, wo es schließlich seinen Weg zu uns auf die Erde fand“, erklärt Dr. Lanz-Kröchert.

„Meteorite sind das Archiv des Sonnensystems“

Bartoschewitz selbst ist insbesondere begeistert von dem Informationspotenzial, das Meteoriten in sich bergen: „Meteorite sind in gewisser Weise das ,Archiv des Sonnensystems‘ – das macht die Beschäftigung mit ihnen so faszinierend. Sie sind Bruchstücke größerer Asteroiden des Asteroidengürtels zwischen Mars und Jupiter die von ihrem Mutterkörper abgesprengt wurden und schließlich auf der Erde gelandet sind. Asteroiden sind die Restpopulation von Planetesimalen – also den Vorläufern oder Bausteinen der Planeten - die sich nicht zu einem größeren Planeten zusammengefügt haben. Meteoriten enthalten daher wichtige Informationen über die Entstehungsphase des Sonnensystems.“

Auch Planetarium-Geschäftsführerin Eileen Pollex freut sich, dass Bartoschewitz und das Planetarium bereits zum wiederholten Male kooperieren: „Herr Bartoschewitz ist ein wahrer Kenner der Materie und wir sind dankbar, dass er es unserer Einrichtung ermöglicht so besondere Stücke für die Öffentlichkeit auszustellen.“

